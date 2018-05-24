Для тех, кто видел бизнес-класс только на картинке: в Токио открылся ресторан-самолет

Для некоторых путешественников перелет — это удобные кресла, комфорт, бесплатные напитки, обед из четырех блюд и другие привилегии. Но большинство из нас видит эту роскошь только на пути к своим местам в эконом-классе. Вот как раз для тех, кто не может себе позволить билет в бизнес-класс, в Токио открыли ресторан-самолет.

Источник: SoraNews24

Для тех японцев, которые только мельком видели бизнес-класс самолета и все его прелести оценить не могли, в Токио открылся ресторан виртуальной реальности First Airlines.

Гостя ресторана погружают в атмосферу перелета прямо с порога. Сначала вы подходите к стойке регистрации, рядом стоит информационное табло, где можно ознакомиться с расписанием «рейсов». На стойке регистрации посетителей встречают официантки, которые внешне не отличаются от стюардесс. Они выдают посадочные талоны и сувенирный загранпаспорт.

Сразу после регистрации на «рейс» пассажиров провожают на места согласно посадочному талону. Кресла в ресторане такие же, как в бизнес-классах самолетов A310 и A340 серии Airbus. Как и в настоящем самолете, в кресле можно откинуться. А самое главное (особенно для высоких пассажиров) — места для ног предостаточно, поэтому в спинку впереди стоящего места коленками никто не упирается.

Когда все пассажиры заняли места, бортпроводник проводит инструктаж по технике безопасности. Как перед настоящим полетом, он рассказывает, как пользоваться кислородными масками и спасательными жилетами. После этого самолет готов ко взлету: сиденья и пол вибрируют, а пассажиры должны застегнуть ремни безопасности.

Перед сиденьями расположен экран, на который транслируется вид через лобовое стекло самолета.

Во время полета пассажирам раздают очки виртуальной реальности, благодаря которым можно совершить «путешествие» по разным городам.

После 20-минутной экскурсии настает время обеда. Конечно, пассажирам раздают бесплатные напитки, бизнес-класс все-таки. Обед состоит из четырех блюд, а меню зависит от рейса.

Ресторан предлагает четыре вида «рейсов»: на Гавайи, в Нью-Йорк, Париж, Рим и Хельсинки. А стоит такое двухчасовое удовольствие чуть более 50 долларов, что намного дешевле настоящего билета в бизнес-класс.