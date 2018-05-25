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ПМЭФ-2018: Чем угощали гостей форума
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ПМЭФ-2018: Чем угощали гостей форума 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В Санкт— Петербурге 24 мая стартовали мероприятия ПМЭФ-2018
Редакция Nation News рассказала, чем угощали гостей форума в этом году.
В этом году повара решили не экспериментировать с оригинальностью и предложили гостям простые и понятные блюда: жареную рыбу, гуляш, пасту, овощные салаты. Позаботились и о здоровье гостей — блюда отличались минимальным количеством соли.
Кроме того, на площадках форума установлены многочисленные зоны для кофе-брейков с различными десертами. Форум стал своеобразным «раем для любителей сладкого».
Любимым лакомством гостей программы мороженое «Коровка из Кореновки». Участники форума смогли попробовать рожки, эскимо, пломбиры и щербеты. Холодильники с угощением разместили на всей территории ПМЭФ.
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