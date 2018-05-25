ПМЭФ-2018: Чем угощали гостей форума

В Санкт— Петербурге 24 мая стартовали мероприятия ПМЭФ-2018

Редакция Nation News рассказала, чем угощали гостей форума в этом году.

В этом году повара решили не экспериментировать с оригинальностью и предложили гостям простые и понятные блюда: жареную рыбу, гуляш, пасту, овощные салаты. Позаботились и о здоровье гостей — блюда отличались минимальным количеством соли.

Кроме того, на площадках форума установлены многочисленные зоны для кофе-брейков с различными десертами. Форум стал своеобразным «раем для любителей сладкого».

Любимым лакомством гостей программы мороженое «Коровка из Кореновки». Участники форума смогли попробовать рожки, эскимо, пломбиры и щербеты. Холодильники с угощением разместили на всей территории ПМЭФ.