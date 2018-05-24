Анна Цфасман запускает новые форматы «Даблби»

Основательница сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман запускает два новых формата сети: DoubleB White и DoubleB Black. Об этом в своем Telegram-канале «СысоевFM» сообщил основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев . Информацию об открытии новых заведений Inc. подтвердила Анна Цфасман.

Запуск первого заведения DoubleB White, рассчитанного на жителей спальных районов, запланирован на 1 июня этого года. Для запуска этого формата была разработана технологичная кофейня, кофе-машины в которых связаны с кофемолками с помощью приложения (это облегчает настройку при приготовлении кофе). «Там бариста будет работать легче и быстрее. За счет этого мы можем сделать кофейню в более низком ценовом сегменте», — сообщила Inc. Цфасман. Она отметила, что в новых кофейнях DoubleB White будут готовить собственный кофе компании.

По словам основательницы сети «Даблби», кофейня DoubleB White откроется в новом торговом центре на Каширском шоссе в Москве. «В нем мы попробуем протестировать этот формат», — сказала Анна Цфасман. Отметим, что 24 мая рядом с метро «Домодедовская» запустился торгово-развлекательный центр «Каширская плаза».

На середину июня запланирован запуск кофейно-алкогольного бара DoubleB Black. Заведение откроется недалеко от парка Музеон. Бар расположится в офисном здании на набережной Водоотводного канала. Благодаря участию бариста сети в соревнованиях по приготовлению кофейно-алкогольных напитков у «Даблби» появилось большое количество наработок в этом направлении. При этом в мире нет кофейно-алкогольных баров с хорошим кофе, отметила основательница «Даблби».

Анна Цфасман — основательница сети «Даблби»

«Мы в нашей традиционной манере будем готовить кофейно-алкогольные напитки. Там будут обычные коктейли, там будет немного еды, но это для нас совершенно не главное. … Мы хотим сделать так, чтобы люди наконец начали пробовать очень вкусные кофейно-алкогольные авторские коктейли. Этого нигде в мире нет, не то что в Москве».

В ноябре прошлого года сеть «Даблби» открыла первую российскую кофейню в ОАЭ. В открытие кофейни в Эмиратах инвестировали более $350 тыс. Запуск точки занял несколько месяцев. За это время компания изучала рынок, искала сотрудников и приспосабливалась к новой культуре.

А в конце 2017 года «Даблби» начала поставки specialty-кофе в отели и рестораны. Для этого компания открыла направление «Перфекциониста», в рамках которого «Даблби» будет помогать предпринимателям из сферы гостеприимства правильно готовить кофе.