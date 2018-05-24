Чаевые после ужина — обязанность гостя или признак хорошего тона?

В США официантка устроила скандал, из‐за того, что ей дали лишь 14% чаевых. По мнению девушки, это очень мало и ей обидно, что ее так низко оценили. Она посоветовала молодой паре, которая не наградила принятыми в Штатах 20% чаевыми, поискать другое место, если они не могут позволить себе должным образом оценивать работу обслуживающего персонала. А что по этому поводу думают отечественные рестораторы, и как обстоят дела с чаевыми в России, разбирался «360».

Недосчитавшись четырех долларов, официантка в США решила пристыдить посетителей на весь ресторан. Оскорбленный молодой человек поделился своей историей с пользователями Сети.

Это было первое свидание пары. Молодой человек пригласил девушку на ужин, и они неплохо проводили время в ресторане. «Свидание проходило нормально, еда была отличной, наша официантка хорошо нас обслуживала», — рассказал пользователь noctyhight.

Несмотря на то, что мужчина четко планировал поход в ресторан, он «по привычке» забыл о том, что у него не хватает на чаевые. Ему даже пришлось попросить о них у своей подруги. Молодой человек сказал, что чувствовал себя очень неловко, но общими усилиями они все же смогли полностью расплатиться с ужином, за исключением роковых четырех долларов на чай. «Подошла официантка, с улыбкой забрала чек и чаевые и ушла на кухню», — написал он.

В тот момент, когда пара собиралась уходить, официантка вновь подошла к ним и спросила, что было не так с обслуживанием, указывая на шкатулку для чеков. Официантка сказала, что ей очень обидно получать такие маленькие чаевые. После такого заявление, разговор перерос в скандал, который был слышен всем посетителям ресторана. По словам молодого человека, официантка специально вела себя очень громко, чтобы этот инцидент стал достоянием всего ресторана.

В конце всей сцены, официантка решила пристыдить гостя еще больше, и, к слову, у нее это получилось. «Если вы не можете позволить себе оставлять чаевые, советую в будущем выбрать другое заведение», — заявила она молодой паре. По словам noctyhight, они решили не усугублять обстановку, а просто уйти из ресторана.

Эту историю прочитали почти 300 тысяч человек, многие из которых поддержали молодую пару. Как оказалось, такие проблемы довольно не редкий случай в ресторанах США.

Чаевые — признак хорошего тона

Источник фото: Pixabay

В США в кафе и ресторанах рекомендуют оставлять чаевые в размере 20% от всего счета. Зачастую такая просьба бывает указана даже на чеке. Однако плата не является обязательной — чаевые всегда оставляются на усмотрение гостей. Ресторатор и основатель Novikov group Аркадий Новиков , сказал что в Штатах действительно существует такая практика. Бизнесмен тоже порой приходилось высчитывать определенную сумму денег в американских ресторанах, чтобы не обидеть официантов.

У нас считается 10% — нормальные чаевые. Я пресекаю попытки официантов требовать чаевые, но вообще считаю хорошим тоном для гостей дать 10% чаевых официанту

Аркадий Новиков. ресторатор и основатель Novikov group

Аркадий Новиков рассказал «360», что он прекрасно понимает молодую оскорбленную пару, потому что сам много лет назад находился в похожей ситуации. «Очень давно, в Америке, когда я был в ресторане — это был японский или азиатский ресторан, мне безумно не понравилось — там отвратительный сервис. Я решил или не оставлять чаевые или оставить совсем чуть-чуть и я помню, как за мной бежал официант, он на меня ругался, и чуть ли силой не заставлял оставить чаевые», — рассказал собеседник.

Несмотря на то, что эта история уже 20-летней давности, ресторатор ее помнит «как вчера». «Прошло уже 15 или 20 лет, я до сих пор помню этот случай и считаю, что проявил малодушие и отдал (чаевые). По идее, мог не отдавать — он не заслуживал этого, но это мое представление, может у них есть совершенно другие правила», — пояснил он. В группе компаний Аркадия Новикова за подобные поступки персонала следует увольнение. Однако даже такие жесткие меры не всегда бывают показательными.

«У нас было много случаев когда официанты бежали за гостями и требовали от них чего-то, но мы это пресекаем, прямо вплоть до увольнения. Я считаю это неправильно», — заключил он. Платить необходимо за вкусную еду и хороший сервис, считает ресторатор, а требовать чаевые — это не признак хорошего тона.

На усмотрение владельцев

Источник фото: Pixabay

Владелец ресторана «Лавка Лавка» Дмитрий Акишкин рассказал «360», что сейчас существуют рестораны, так называемой, «новой волны». В таких заведениях, вообще запрещено брать чаевые, потому что они включены в счет. Оставлять поощрение официантом запрещено на уровне руководства ресторана. Правда, если говорить о российских ресторанах, то в таком случае все зависит от владельцев.

У нас такой ситуации не было ни разу, у нас все ребята предупреждены, максимальная лояльность — такая ситуация в нашем ресторане она просто невозможна ну ее и не было ни разу за четыре года нашего существования

Дмитрий Акишкин. владелец ресторана «Лавка Лавка»

«Если говорить про Россию, то опять же на каком-то психологическом уровне, комфортный уровень чаевых — он где-то в районе 10%. 10%, это если человеку все понравилось, все хорошо и если не жмот, то оставляют не менее 10%. Четкой установки нет, каждый оставляет тот объем чаевых, который он считает возможным для себя, нужным и чтобы как-то отблагодарить официанта», — пояснил Акишкин.

Исключением из правил является лишь банкет. Когда за столом сидят от 10 человек, то официантам работать становится сложнее. Большая посадка подразумевает более внимательного отношения к столу. В таком случае, в ресторанах обычно в счет включают чаевые, как правила 10% от счета. Бизнесмен рассказал, что в его ресторане гости всегда предупреждены и проблем такого характера никогда не было.

«Скандалов по поводу того, что кто-то мало оставил чаевых в России в меньшей степени историй возникает. Это должно быть, прежде всего, комфортно гостю. Если гость получил удовольствие, и все было хорошо, наши люди все-таки достаточно щедрые, и они каждые три копейки не считают, даже в погрешности, если кто-то оставляет меньше. Все на это смотрят достаточно нормально, комфортно. Заставлять оставлять чаевые — конечно, никто не заставляет», — рассказал Дмитрий Акишкин.