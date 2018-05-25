Гагарина на неделю осталась без еды из-за слишком вкусного мороженого в Петербурге

Видео и фото со своей поездки в Северную столицу певица опубликовала в instagram.

В город на Неве исполнительница приехала, чтобы выступить для гостей Международного экономического форума. После концерта Гагарина отправилась в один из известных ресторанов, где решила ни в чем себе не отказывать.

— Итак, диета от Гагариной: салат из осьминога, азиатский супчик, спагетти с грибами, 2 шарика шоколадного мороженого. Еле дышу, — написала она.

Поклонники Гагариной тотчас же стали писать, что певица находится в прекрасной форме, поэтому ей совершенно не стоит ограничивать себя в еде. Также фанаты отметили, что любят певицу прежде всего за её талант, а на лишние килограммы не обращают внимание.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Полина Гагарина устроила зажигательный тверк в гримерке перед концертом.