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Гагарина на неделю осталась без еды из-за слишком вкусного мороженого в Петербурге
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Гагарина на неделю осталась без еды из-за слишком вкусного мороженого в Петербурге 

Пятый канал 42 минуты назад
Фото: Пятый канал
Видео и фото со своей поездки в Северную столицу певица опубликовала в instagram.
В город на Неве исполнительница приехала, чтобы выступить для гостей Международного экономического форума. После концерта Гагарина отправилась в один из известных ресторанов, где решила ни в чем себе не отказывать.
— Итак, диета от Гагариной: салат из осьминога, азиатский супчик, спагетти с грибами, 2 шарика шоколадного мороженого. Еле дышу, — написала она.
Поклонники Гагариной тотчас же стали писать, что певица находится в прекрасной форме, поэтому ей совершенно не стоит ограничивать себя в еде. Также фанаты отметили, что любят певицу прежде всего за её талант, а на лишние килограммы не обращают внимание.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Полина Гагарина устроила зажигательный тверк в гримерке перед концертом.
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