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В Сайгоне пройдет фестиваль сингапурской еды
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В Сайгоне пройдет фестиваль сингапурской еды 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Сингапурский фестиваль еды пройдет в атриуме Saigon Centre с 26 по 27 мая с 10: 30 до 21: 00  Фестиваль продолжает ряд мероприятий, посвященных 45 годовщине установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Сингапуром.
В торговом центре откроются 18 киосков с сингапурской национальной кухней. Посетители смогут попробовать самое любимое вьетнамцами сингапурское блюдо — «chao ech Singapore», — а, также, жирный рис наси лемак, «chwee kueh», что переводится как «торт с водой и рисовой мукой» и многое другое. Многие блюда можно будет продегустировать бесплатно.
Это первый раз, когда Генеральное консульство организует фестиваль еды в городе. Благодаря этому событию мы надеемся построить более прочные связи между нашими народами,
— сказал Леоу Сиу Лин, генеральный консул Сингапура.
Доходы компаний на фестивале пойдут на стипендии более чем 3000 малоимущим студентам в Хошимине.
Источник: Vietnam.net
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