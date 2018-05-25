Ginza Project готовит к открытию ресторан «Клюшка» 

Ginza Project объявила о начале сотрудничеств сотрудничать с гольф-курортом Moscow Country Club в Нахабино. Первым делом компания обновит его ресторан — новое заведение под названием «Клюшка» откроется уже 2 июня, пишет Horeca Magazine.
Интерьер ресторана выполнен в эстетике загородного дома — панорамные окна с видом на поле для гольфа и лес, камин с живым огнем, натуральные материалы в отделке, ковры, дачные цветы и большие люстры-свечи. Кухню ставит Бахтияр Алиев, бренд-шеф ресторанов «Барашка». Для «Клюшки» он организовал прямые поставки рыбы и морепродуктов с Каспия и из Крыма, овощей и зелени из Баку, мяса и молочных продуктов — из российских фермерских хозяйств. В меню — большой выбор блюд на гриле и мангале, много зелени, чая и домашнего варенья. Скоро Бахтияр обещает ввести мясо и рыбу собственного копчения, а также домашние соленья. Также в планах на лето — разбить огород и создать мини-ферму с домашней птицей. Помимо регулярных музыкальных вечеров и детских праздников по выходным в ресторане собираются проводить дегустационные ужины, фестивали сезонных продуктов, гастроли шеф-поваров, праздничные бранчи и винные мастер-классы. Также Ginza Project планирует открыть в Нахабино пляж и кафе с барбекю и установить шатры для больших праздников на свежем воздухе.