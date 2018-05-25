Ginza Project готовит к открытию ресторан «Клюшка»

Ginza Project объявила о начале сотрудничеств сотрудничать с гольф-курортом Moscow Country Club в Нахабино. Первым делом компания обновит его ресторан — новое заведение под названием «Клюшка» откроется уже 2 июня, пишет Horeca Magazine.