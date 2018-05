В ресторане канадского города Миссисауга произошел взрыв

Взрыв в ресторане города Миссисауга в Канаде на улице Гуронтарио произошел вечером 24 мая около 22.30 по местному времени.

Сообщается, что по разным данным пострадавших от 15 до 20 человек. Двое из них находятся в критическом состоянии.

These photos of the scene from the explosion at a plaza in #Mississauga sent to me from Jessica Dalessandro @Jessica87Jean. She tells me no vehicles permitted to leave cordoned off area pic.twitter.com/CeUqgaQIlC

— Antony Robart (@AntonyRobart) 25 мая 2018 г.

Что именно послужило причиной детанации, не сообщается. Одна из версий — хлопок газа.

В настоящее время место происшествия оцеплено. На месте работают экстренные службы и полиция. По словам очевидцев в социальных сетях, там располагается ресторан индийской кухни.

Explosion at #Mississauga apparently happened at indian restaurant Bombay Bhel

— Grenouilledesneiges⚜ (@snowfrog1837) 25 мая 2018 г.

Пятый канал следит за происходящим в канадском городе.