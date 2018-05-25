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Вблизи Марьиной рощи открылась индийская ярмарка
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Вблизи Марьиной рощи открылась индийская ярмарка 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Индийская ярмарка «Delhi базар» стартовала вблизи Марьиной Рощи. Приобрести оригинальные вещи из Индии и насладиться национальной кухней посетители смогут с 25 по 27 мая в пространстве «Арт-стрит», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской.
«Вниманию гостей представят индийскую одежду из тонкого хлопка, украшенную традиционной вышивкой и принтами, аюрведическую косметику, украшения, кофе и специи. На территории пространства для всех желающих будет работать фудкорт, который представят сразу несколько индийских ресторанов», — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.
Ярмарка пройдет 25 мая с 14.00 до 20.00, а 26 и 27 мая — с 12.00 до 20.00. Вход свободный.
Напомним, адрес дизайн-завода «Флакон» — ул. Большая Новодмитровская, д. 36. (то)
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