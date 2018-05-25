СМИ сообщили о захвате заложников в британском McDonald's

В ресторане быстрого питания McDonald's, расположенном к юго-востоку от Лондона, вооруженный мужчина захватил заложников. Об этом сообщает Daily Express.

В данный момент здание оцеплено полицией.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.