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СМИ сообщили о захвате заложников в британском McDonald's
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СМИ сообщили о захвате заложников в британском McDonald's 

Российская Газета 2 часа назад
В ресторане быстрого питания McDonald's, расположенном к юго-востоку от Лондона, вооруженный мужчина захватил заложников. Об этом сообщает Daily Express.
В данный момент здание оцеплено полицией.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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