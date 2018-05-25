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Журналисты рассказали о меню на ПМЭФ‐2018
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Журналисты рассказали о меню на ПМЭФ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Журналисты ИА Nation News рассказали, чем кормили гостей и участников Петербургского международного экономического форума, который завершается в Северной столице.
Организаторы мероприятия составили лаконичное и питательное меню для гостей и участников. Греческий салат с хлебными сухарями, паста, рис, тушеные овощи, гуляш, филе лосося. Жажду можно было утолить бойлерной водой или морсом из кувшина.
Что касается десерта, то и здесь было из чего выбрать. Мягкий и сладкий «Наполеон» с ягодами, фирменные тульские пряники и мороженое «Коровка из Кореновки» в различных вариантах.
Гурманов порадовал фермерский сыр из Липецкой области и стенд компании «Тинькофф» с закусками в формате «фингер-фуд». Пирожные, булочки с маком, печенья в зонах для кофе-брейков также не остались без внимания.
Накануне ПМЭФ-2018 на закрытом приеме для гостей форума выступила российская рок-певица Земфира. Часовой концерт прошел на сцене в банкетном зале «Наутилус Спейс» на Васильевском острове.
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