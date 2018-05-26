«Гостеприимный чум» откроется в Нижневартовске

В Нижневартовске 27 мая в 12 часов на берегу Комсомольского озера пройдет многонациональный праздник «Гостеприимный чум».

Как сообщает UgraNow, на празднике соберутся представители разных этносов города, чтобы рассказать о своих традициях, культуре и, конечно же, блюдах национальной кухни.

Для гостей пройдут мастер-классы по декоративно прикладному творчеству. А юные гости смогут посетить игровую площадку. Завершающим аккордом праздника станет концертная программа с участием творческих коллективов Центра национальных культур и национальных общественных организаций.