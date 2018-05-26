Маленькая Италия на Патриарших: ресторан Salumeria

Идея создания заведения, в котором объединены гастрономия и ресторан принадлежит Владимиру Давиди и Уиллиаму Ламберти . Ольга и Ирина Сундуковы сделали интерьер «итальянским» не буквально, а по духу — атмосферным, наполненным жизнью, где главное — еда, а в ней итальянцы разбираются, любят и просто боготворят. «Мы стремились создать ощущение старого ресторана, много повидавшего на своем веку, — замечают авторы, — Потертые стены и плитка, витражные плафоны светильников, металлические детали, традиционные деревянные столы — ставку мы сделали на простые, честные материалы».

Зал на первом этаже украшают кафельные стены, обшарпанные колонны, сводчатый потолок с вензелями, барная стойка, совмещенная с холодной кухней-стендом и две печки для выпекания пиццы, а также золотые стулья — дань модным тенденциям.

Название заведения говорит само за себя — колбасные лавки salumeria можно встретить в любом городке Аппенинского полуострова, как желатерию или энотеку. Любопытная деталь — питьевой фонтанчик на первом этаже с современной системой фильтрации. Вода из него подается на каждый стол, как и в Италии, бесплатно. «Нашей идеей был не поиск новомодных сиюминутных решений и не прямое копирование духа Италии, а создание многослойности и более сложных некричащих нюансов, которые, в итоге, создают нужную вневременную атмосферу», — поясняют Ольга и Ирина.

Одна из сложностей проекта — ограниченное количество посадочных мест на первом этаже. В связи с этим дизайнеры решили организовать дополнительные места в цокольном этаже. Это решение стало фишкой ресторана — на нижнем этаже еда готовиться прямо на глазах гостей, а посетители, сидя за одном большим столом, могут почувствовать себя в гостях у шеф-повара или радушной и хлебосольной итальянской бабушки.

Еда в ресторане традиционна до неприличия, здесь можно встретить все хиты итальянской кухни в душевном домашнем исполнении. Салат из помидоров с рикоттой, спагетти с ракушками, пицца «Маргарита» и в заключение крем-брюле с парой печеньиц — такая вот еда, проще простого и понятнее понятного. Словом Viva Italia!