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Посетителей «Рыбной недели» в Москве угостили 500 порциями ухи из сардин иваси
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Посетителей «Рыбной недели» в Москве угостили 500 порциями ухи из сардин иваси 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Уху из легендарных дальневосточных сардин иваси, которую приготовил шеф-повар и участник многочисленных кулинарных телепередач Сергей Синицын в рамках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве, попробовали все желающие, всего было съедено свыше 500 порций, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«Традиционное гастрономическое шоу фестиваля «Рыбная неделя» — Большая уха — вновь собрало сотни зрителей! 26 мая на фестивальной площадке на площади Революции шеф-повар и участник многочисленных кулинарных телепередач Сергей Синицын провел мастер-класс по приготовлению ухи из легендарных дальневосточных сардин иваси. Супом — а его получилось порядка 100 литров! — угостили всех желающих. Всего гости фестиваля съели более 500 порций ухи. Мероприятие было организовано совместно с компанией-производителем рыбных консервов «Доброфлот» и «Радио Дача»», — говорится в сообщении.
За праздничное настроение отвечал ведущий «Радио Дача» Денис Чудаев, а чтобы посетители точно не заскучали — для них провели тематическую «рыбную» викторину! Не обошлось на мастер-классе и без звездных гостей: на фестиваль заглянул актер Владимир Сычев, известный зрителям по десяткам фильмов и сериалов, среди которых — «Папины дочки» и «Физрук».
Большую уху готовят на всех фестивалях «Рыбная неделя». К примеру, весной 2016 года на фестивале этот суп варили из краба-стригуна и нерки. А осенью того же года — из ската.
В этом году главным ингредиентом ухи стала знаменитая сардина иваси! Иваси — чемпионка среди рыб по содержанию полезных жирных кислот Омега-3. Кроме того в дальневосточной сардине содержится много витаминов, минералов и белка. Ну, а рыбий жир, которым богата иваси, помогает работе сердца и мозга.
Почти четверть века эту рыбу невозможно было найти в продаже: масштабный промысел иваси прекратился в 1992 году — и только в 2016 году компания «Доброфлот» возобновила ее вылов. Эта вкуснейшая рыба требует почти моментальной обработки — поэтому консервы и пресервы из нее делают прямо в море, на плавучем заводе «Всеволод Сибирцев».
Фестиваль «Рыбная неделя» завершится 27 мая. Успейте попробовать необычные блюда из рыбы и морепродуктов, которые специально для фестиваля придумали порядка 30 московских рестораторов! К примеру, на площадках предлагают отведать шаверму с корюшкой, фиш-энд-чипс с треской, суп буйабес, мидии под разнообразными соусами и краба на гриле.
РИАМО: последние новости
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