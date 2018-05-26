Более 40 ресторанов и кафе Химок переведут меню на английский и испанский языки к ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. более 40 ресторанов и кафе Химок переведут свои меню на английский и испанский языки. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Заведения общественного питания подмосковных Химок в преддверии чемпионата мира по футболу переведут меню на английский и испанский языки. К мундиалю такое меню будет доступно в более 40 кафе и ресторанах муниципалитета», — говорится в сообщении.

Как уточняется, переводят меню на иностранные языки заведения общественного питания, расположенные в микрорайонах городского округа, а также в крупнейших торговых центрах, таких, как «Мега Химки». Так, например, в некоторых заведениях торгового центра меню уже переведены на китайский язык.

«В рамках выполнения задачи по транслитерации для кафе и ресторанов, были разработаны специальные рекомендации, которые получили все предприятия питания», — заключили в пресс-службе.