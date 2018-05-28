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Из кафе Третьяковской галереи попросят убрать алкоголь после нападения на картину Репина
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Из кафе Третьяковской галереи попросят убрать алкоголь после нападения на картину Репина 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Администрация Третьяковской галереи обратится к руководству кафе-арендатора в помещении музея с просьбой об отказе от алкогольных напитков в меню, сообщила на пресс-конференции директор музея Зельфира Трегулова. Ранее напавший на картину Ильи Репина вандал заявил, что пил водку в буфете непосредственно перед атакой на полотно.
«Сейчас мы будем разговаривать с кафе, мы будем говорить о том, чтобы это (алкогольные напитки в меню — RNS) оттуда убиралось», — сообщила Трегулова, подчеркнув, что администрация музея не может обязать кафе изменить меню, на которое у него есть соответствующая лицензия.
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