Из кафе Третьяковской галереи попросят убрать алкоголь после нападения на картину Репина

Администрация Третьяковской галереи обратится к руководству кафе-арендатора в помещении музея с просьбой об отказе от алкогольных напитков в меню, сообщила на пресс-конференции директор музея Зельфира Трегулова . Ранее напавший на картину Ильи Репина вандал заявил, что пил водку в буфете непосредственно перед атакой на полотно.

«Сейчас мы будем разговаривать с кафе, мы будем говорить о том, чтобы это (алкогольные напитки в меню — RNS) оттуда убиралось», — сообщила Трегулова, подчеркнув, что администрация музея не может обязать кафе изменить меню, на которое у него есть соответствующая лицензия.