Ещё
MashDonald's и Burger Friends: самые смешные копии известных фастфудов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

MashDonald's и Burger Friends: самые смешные копии известных фастфудов 

PlayboyRussia.com 36 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Сегодня рынком фастфуда правят несколько крупных сетей, и мы их отлично знаем. Но, что делать маленьким кафе и ресторанам, о которых никто никогда не слышал? Правильно, перенимать опыт. И чем больше, тем лучше.
Можно даже скопировать некоторые элементы в логотипах и названиях. Вдруг неразборчивые клиенты сразу не заметят подмены.
Playboy составил подборку креативных подражателей легендарных сетей быстрой питания. От Mash Donald's до ZFC.
Mash Donald's  Иран
Mash Donald’s адаптировал меню McDonald’s на свой неповторимый лад. Например, клиенту могут подать багет-бургер, который представляет собой Биг Мак с сыром, мясом и индейкой.
@mahdiyarnhg
Michael Alone
Китай
Китайский фастфуд Michael Alone использует логотип McDonald’s в перевернутом виде. По названию можно предположить, что обычно в заведении не бывает одновременно больше одного человека.
@xkrispykreme
McDoner
Казахстан
Скорее всего, БигМака с капустой и острым соусом в McDoner нет, но шаурма там должна быть неплохой.
@jack.cool.111  Wаурма
Россия
Ну, а это уже классика. Кто из нас не видел эту вывеску? Она встречается даже в Москве.
Фото luckymoneymaker, livejournal.com  Впрочем, разнообразных подделок McDonald’s в России так много, что нам не хватило бы и целого материала, чтобы их перечислить. Если вам любопытно, можете посмотреть уже готовые подборки в сети.
Pizza Hat  Иран
Вместо Pizza Hut в Иране открыли Pizza Hat, и главной особенностью бренда стало то, что парень на логотипе изображен в шляпе. В остальном заведение мало отличается от американской сети пиццерий.
@pizza.hat  Bucksstars Coffee
Китай
Оригинальные китайские рестораторы решили немного изменить название легендарной кофейни, поменяв первую и вторую часть названия местами. В результате получился свой, ни на что не похожий Bucksstar.
Добро пожаловать!
@davifnr
Star & Bucks
Палестина
Палестинская кофейня Star & Bucks появилась в результате разделения названия Starbucks на две части. Никаких претензий, все честно.
@starsandbuckscafe
Burger Friends
Ирак
Местные власти рассказали, что в какой-то момент горожане устали от традиционной кухни и решили попробовать что-нибудь американское. Так и появился Burger Friends.
@five.teenage.beans
KLG  Тайвань
Азиатские клоны KFC пользуются особой популярностью среди местных жителей. Главное, создать логотип в узнаваемом стиле и поставить вместо полковника Сандерса курицу.
@hel. t. a  KFD  Китай
Посмотрите, это китайский кузен полковника Сандерса улыбается с вывески ресторана KFD. Вот несколько возможных названий этого ресторана: Kountry Fried Dog, Kung Fu Duck или все-таки Kentucky Fried Donut.
@latourist21
OFC  Китай
Но создатели этого аналога превзошли всех. Obama Fried Chicken — такого фастфуда никто не ожидал! Заведению очень скоро пришлось поменять название на UFO, однако само изображение бывшего президента США Барака Обамы на логотипе никуда не делось.
@Скриншот видео
ZFC  Иран
Иран скоро станет рекордсменом по воспроизведению популярных сетей быстрого питания.
@janhoi1234
Sunny Day  Йемен
Как вы уже успели догадаться, это реинкарнация ресторана Subway в Йемене.
@adammbaron
Duffin Dagels
Испания
Если бы не логотип и цветовая схема этого кафе, никогда бы не было понятно, что Duffin Dagels это клон Dunkin’ Donuts. Но отступать уже поздно.
Фото с официального сайта Duffin Dagels
PlayboyRussia.com: последние новости
Британская журналистка остановила разъяренную лошадь в прямом эфире Radiohead показали новый клип на песню Lift Что с тобой стало, Гарри? Дэниэл Рэдклифф в трусах и пистолетами стал мемом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Кем был отец Александра Абдулова7
Тест: вы москвич или «понаехавший»?130
Тест: вы еще помните песни «На-На»?8
Тест: какой город знаменит пряниками и невестами?3
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение