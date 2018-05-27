MashDonald's и Burger Friends: самые смешные копии известных фастфудов

Сегодня рынком фастфуда правят несколько крупных сетей, и мы их отлично знаем. Но, что делать маленьким кафе и ресторанам, о которых никто никогда не слышал? Правильно, перенимать опыт. И чем больше, тем лучше.

Можно даже скопировать некоторые элементы в логотипах и названиях. Вдруг неразборчивые клиенты сразу не заметят подмены.

Playboy составил подборку креативных подражателей легендарных сетей быстрой питания. От Mash Donald's до ZFC.

Mash Donald's Иран

Mash Donald’s адаптировал меню McDonald’s на свой неповторимый лад. Например, клиенту могут подать багет-бургер, который представляет собой Биг Мак с сыром, мясом и индейкой.

@mahdiyarnhg

Michael Alone

Китай

Китайский фастфуд Michael Alone использует логотип McDonald’s в перевернутом виде. По названию можно предположить, что обычно в заведении не бывает одновременно больше одного человека.

@xkrispykreme

McDoner

Казахстан

Скорее всего, БигМака с капустой и острым соусом в McDoner нет, но шаурма там должна быть неплохой.

@jack.cool.111 Wаурма

Россия

Ну, а это уже классика. Кто из нас не видел эту вывеску? Она встречается даже в Москве.

Фото luckymoneymaker, livejournal.com Впрочем, разнообразных подделок McDonald’s в России так много, что нам не хватило бы и целого материала, чтобы их перечислить. Если вам любопытно, можете посмотреть уже готовые подборки в сети.

Pizza Hat Иран

Вместо Pizza Hut в Иране открыли Pizza Hat, и главной особенностью бренда стало то, что парень на логотипе изображен в шляпе. В остальном заведение мало отличается от американской сети пиццерий.

@pizza.hat Bucksstars Coffee

Китай

Оригинальные китайские рестораторы решили немного изменить название легендарной кофейни, поменяв первую и вторую часть названия местами. В результате получился свой, ни на что не похожий Bucksstar.

Добро пожаловать!

@davifnr

Star & Bucks

Палестина

Палестинская кофейня Star & Bucks появилась в результате разделения названия Starbucks на две части. Никаких претензий, все честно.

@starsandbuckscafe

Burger Friends

Ирак

Местные власти рассказали, что в какой-то момент горожане устали от традиционной кухни и решили попробовать что-нибудь американское. Так и появился Burger Friends.

@five.teenage.beans

KLG Тайвань

Азиатские клоны KFC пользуются особой популярностью среди местных жителей. Главное, создать логотип в узнаваемом стиле и поставить вместо полковника Сандерса курицу.

@hel. t. a KFD Китай

Посмотрите, это китайский кузен полковника Сандерса улыбается с вывески ресторана KFD. Вот несколько возможных названий этого ресторана: Kountry Fried Dog, Kung Fu Duck или все-таки Kentucky Fried Donut.

@latourist21

OFC Китай

Но создатели этого аналога превзошли всех. Obama Fried Chicken — такого фастфуда никто не ожидал! Заведению очень скоро пришлось поменять название на UFO, однако само изображение бывшего президента США Барака Обамы на логотипе никуда не делось.

@Скриншот видео

ZFC Иран

Иран скоро станет рекордсменом по воспроизведению популярных сетей быстрого питания.

@janhoi1234

Sunny Day Йемен

Как вы уже успели догадаться, это реинкарнация ресторана Subway в Йемене.

@adammbaron

Duffin Dagels

Испания

Если бы не логотип и цветовая схема этого кафе, никогда бы не было понятно, что Duffin Dagels это клон Dunkin’ Donuts. Но отступать уже поздно.

Фото с официального сайта Duffin Dagels