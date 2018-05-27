В Москве состоится фестиваль крафтового сыра «СырДвор»

1–3 июня в Малом выставочном зале Артплея состоится фестиваль крафтового сыра «СырДвор». Время проведения: с 11:00 до 21:00. Об этом сообщает факультет «Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии», который выступает информационным партнером мероприятия.

Сыры любят за их многогранный вкус и сочетание с напитками и всевозможными блюдами. Этот фестиваль — возможность окунуться в мир благородных сыров, попробовать и приобрести необычные виды сыра и узнать больше об этом продукте.

В программе фестиваля:

Кулинарные мастер-классы;

Мастер-классы по сыроварению;

Розыгрыш трех сыроварен на сумму 100 000 рублей;

Сырообразовательные семинары и лекции;

Дегустации, викторины и многое другое.

Вход свободный! Более подробная информация соцсетях:

FB: facebook.com/syrdvor ВК: vk.com/sirdvorfestival IG: instagram.com/syrdvor

Адрес: Нижняя Сыромятническая д. 10, стр. 7