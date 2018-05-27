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На просторах интернета развернулась настоящая борьба: квас или кефир нужно добавлять в окрошку
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На просторах интернета развернулась настоящая борьба: квас или кефир нужно добавлять в окрошку 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В соцсетях разгораются настоящие баталии за единственно правильный рецепт окрошки. Любители кваса, кефира, а также минералки спорят в комментариях. Об этом сообщил сайт Nation News.
Редакция Nation News привлекла в выяснению истины в данном вопросе шеф-повара Максима Трофимова, специалиста по русской кухне.
«Футбол или хоккей? На квасе, люди с извращенным кулинарным вкусом!», — восклицает один из блогеров.
Источник фото: соцсети
Фотографию «окрошки примирения» — на квасе с кефиром — запостил блогер @L_Stotch.
Источник фото: соцсети
Появилась в Сети и легенда о разлученных влюбленных.
Источник фото: соцсети
Нашлась в соцсетях и альтернатива летнему супу.
Источник фото: соцсети
«По мне, на квасе — самый лучший рецепт. В моем заведении тоже есть в меню окрошка. Гости заказывают ее достаточно часто. Я готовлю большой ассортимент — есть окрошки с сыровялеными продуктами, варено-копченым говяжьим языком, с копченой рыбой, с маринованными грибами, а не только классическая с колбасой. И на монастырском квасе!», — подчеркнул многократный победитель кулинарных конкурсов, шеф-повар Максим Трофимов.
В Книгу рекордов Гиннеса России попала окрошка, приготовленная на фестивале кубанского кваса в станице Староминской. Летнего супа, так любимого россиянами, хватило на четыре тысячи порций.
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