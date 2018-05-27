В эфир «Пятницы» вышла передача, снятая в Карелии

Программу «Еда, я люблю тебя» снимали в нашей республике в апреле этого года.

В эфир телеканала «Пятница» вышла передача «Еда, я люблю тебя». Выпуск был снят в Карелии, съемки прошли в апреле этого года.

Трое ведущих программы приехали в нашу республику, чтобы попытаться приготовить национальные блюда. В меню вошли карельская уха, лосятина в брусничном соусе, похлебка с квашеной капустой.

Позже в Петрозаводске в ресторанах профессиональные повара продемонстрировали ведущим современные варианты приготовления национальных блюд.