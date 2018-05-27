Ещё
В эфир «Пятницы» вышла передача, снятая в Карелии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

В эфир «Пятницы» вышла передача, снятая в Карелии 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Программу «Еда, я люблю тебя» снимали в нашей республике в апреле этого года.
В эфир телеканала «Пятница» вышла передача «Еда, я люблю тебя». Выпуск был снят в Карелии, съемки прошли в апреле этого года.
Трое ведущих программы приехали в нашу республику, чтобы попытаться приготовить национальные блюда. В меню вошли карельская уха, лосятина в брусничном соусе, похлебка с квашеной капустой.
Позже в Петрозаводске в ресторанах профессиональные повара продемонстрировали ведущим современные варианты приготовления национальных блюд.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Московский ресторан оштрафовали за продажу коноплянного пива Малоизвестная история Киану Ривза, которую стоит знать каждому из нас Поисковики передали музею артефакты времен Великой Отечественной войны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна уникального наклона Майкла Джексона
Ургант высмеял новость о своем особняке за $7 млн2
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Кем был отец Александра Абдулова9
Тест: вы еще помните песни «На-На»?9
Видео
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение