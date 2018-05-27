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Жители Дзержинска стоят в очереди за пепперони с 7 утра
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Жители Дзержинска стоят в очереди за пепперони с 7 утра 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Первые счастливчики получили уже готовую горячую пиццу, но стопка заранее испеченных пепперони быстро закончилась, и начали принимать заказы. Как рассказали сотрудники, люди берут по 5-15 пицц, первые съедают прямо в кафе, остальное — на вынос. В очереди стоят и семьи с детьми, и молодежь, и школьники. На удивление, никто не ругается, все обсуждают вчерашний День города, салют, концерты, фестивали.
Люди толпятся на улице, в сам ресторан запускают по 15-20 человек, принимают их заказы, выдают пиццы, через 15 минут запускают следующую партию. Пиццы «вылетают» из печи каждые 5 секунд. К каждой пицце в подарок выдают еще и соус. А вот традиционные магниты в коробки почему-то не кладут.
К 10.00 из заявленных 3000 пепперони первая тысяча была уже продана. В ресторане предполагают, что акция продлится до 6 вечера. Потом пиццерия перейдет в обычный режим работы. Однако, если пойдет такими темпами, то дешевые пиццы раскупят уже к обеду.
Чтобы накормить всех дзержинцев пиццей, в местный ресторан приехало подкрепление из Нижнего Новгорода. Многие сотрудники не уходили из кафе со вчерашнего дня. В День города в кафе, естественно, тоже был наплыв. В 12 ночи ресторан закрыли и начали большую уборку. В пять утра пекарям нужно было снова быть на ногах, чтобы подготовиться ко Дню Пиццы.
Дзержинцы довольны и спрашивают, когда подобная акция пройдет в следующий раз, а заодно просят разнообразить ассортимент дешевых пицц.
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