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Новое меню для детских садов представили в Иркутске
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Новое меню для детских садов представили в Иркутске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Руководителям детсадов Иркутска и родителям дошкольников рассказали, какими продуктами будут питаться дети грядущей осенью. Об этом сообщили в городской администрации.
Новое меню для малышей меню представили, исходя из результатов анкетирования детей и их родителей по качеству питания.
«Слойки с начинкой из минтая, горбуши, большой ассортимент мучных десертов от наших поставщиков: баранок, пряников, печенья. Специалисты проводят оценку этой продукции с точки зрения безопасности и полезности, а родители оценивают вкусовые качества», — рассказал замдиректора по производственным вопросам комбината питания.
Таким образом, родители дошколят смогут выбрать понравившиеся блюда, которые будут включены в систему питания в новом учебному году.
В детском саду под Минусинском ветром снесло часть крыши после «капитального ремонта» здания за девять миллионов рублей. Против руководства возбуждено уголовное дело о «распиле» бюджетных средств.
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