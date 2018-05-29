Чиновники поддержали продажу алкоголя в Третьяковке

В комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы не поддержали просьбу руководства Третьяковской галереи убрать алкоголь из ресторана при музее. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Антон Палеев, передает агентство «Москва».

«Человек будет выпивать в другом месте. Если он хочет, выпьет дома и придет в состоянии алкогольного опьянения в музей. Это сочетание факторов. Сколько лет существует ресторан с алкоголем, ничего подобного не было. И попался такой не очень адекватный человек. Что же теперь бизнесу мешать?» — сказал он.

По мнению Палеева, лишение ресторана лицензии на продажу алкоголя не даст никакого эффекта. Он также добавил, что пьяного посетителя должна была остановить служба безопасности музея.

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов напротив заявил, что музеи должны иметь право самостоятельно устанавливать правила по продаже алкоголя на их территории.

«Если музей считает, что нужно запретить, значит, это их право. Я был свидетелем, когда музейные работники наоборот обращались к руководству города с тем, чтобы им разрешили кафе с возможностью торговли алкоголем. Это право музея решать, нужно это или нет. Это должно быть индивидуальное решение», — подчеркнул он.

25 мая вандал столбиком ограждения разбил стекло картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил полотно. По словам мужчины, он повредил картину в состоянии алкогольного опьянения. Работа изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую.