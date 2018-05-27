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Мать берет своего заикающегося сына в ресторан. То, что сделал их официант просто восхитительно!
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Мать берет своего заикающегося сына в ресторан. То, что сделал их официант просто восхитительно! 

Карельские вести 9 минут назад
Фото: Карельские вести
Однажды, мы с детьми отправились поужинать в ресторан Веркс в Сан-Антонио. Нас встретил любезный молодой человек, который принял наш заказ и с терпением отнесся к моему 11-летнему сыну, который иногда заикается, особенно при общении с новыми людьми. После того как официант ушел, мой сын с улыбкой сказал: «Мама, ты слышала нашего официанта? Он тоже заикается.» Я даже не заметила. Ужин был отличным, но то, что произошло, когда мы уже уходили тронуло меня до глубины души. При выходе из ресторана мне передали записку от нашего официанта. Он писал: «Буря эмоций накатила на меня, когда я услышал, что ваш сын заикается. Я сам заикаюсь с самого детства. Я знаю, как трудно это может быть в начале. У меня было много вопросов, которые я не мог задать, потому что я слишком боялся, что начну заикаться. Если у вас или у вашего сына есть какие-либо вопросы, для меня будет честью, помочь Вам.» Он оставил свой номер телефона и подписался. Ян — пожалуйста, знайте, я буду звонить. Вы показали моему сыну, что он не одинок. Я бесконечно благодарна за вашу доброту.
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