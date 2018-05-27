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Диего Коста сфотографировался с футболкой «Наполи»
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Диего Коста сфотографировался с футболкой «Наполи» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Как сообщает итальянская пресса, это произошло во время встречи форварда «матрасников» с новым наставником неаполитанцев Карло Анчелотти в одном из лондонских ресторанов.
Видео: Коста с футболкой «Наполи»
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