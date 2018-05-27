Ещё
Первый в мире роботизированный ресторан открыли студенты США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Первый в мире роботизированный ресторан открыли студенты США 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Шеф‐повар Michelin Даниэль Булуд и группа студентов Массачусетского технологического института открыли в Бостоне первый на планете полностью роботизированный вок-ресторан. Заведение получило название Spyce, сообщил сайт Engadget.
На кухне ресторана — семь автономных блоков, способных быстро готовить вполне здоровую пищу. Посетителю предлагается электронное меню, в котором нужно выбрать блюдо, ингредиенты которого автоматически заряжаются в барабанные машины и начинают готовиться. В Spyce работают и двое людей — повара, подготавливающие продукты перед загрузкой в автоматы и раскладывающие гарнир. На кухне используется магнитная индукционная плита, которая самостоятельно моет себя после приготовления каждого блюда, сказано в материале.
За процессом приготовления можно наблюдать, поскольку кухня открыта. На вкус посетителей, пища вполне съедобна, хотя имеет свою специфику.
Громким скандалом закончилось торжество по поводу свадьбы для роскошного ресторана в испанском муниципалитете Виверо. Молодые пригласили 200 человек разделить с ними счастливый день и сбежали до того, как хозяева заведения принесли счет.
360tv.ru: последние новости
На просторах интернета развернулась настоящая борьба: квас или кефир нужно добавлять в окрошку Чаевые после ужина — обязанность гостя или признак хорошего тона? Журналисты рассказали о меню на ПМЭФ‐2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?7
Раскрыта тайна уникального наклона Майкла Джексона20
Кем был отец Александра Абдулова15
Тест: вы москвич или «понаехавший»?131
Тест: вы еще помните песни «На-На»?10
Видео
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ В мире
02:59
Откровенные платья Вертинской раскритиковали
Кино
03:51
Ляпы в хитах, которые нашли киноманы
Кино
10:08
Актрисы, чьи обнаженные тела мы так и не увидели
Кино
08:15
Что делают актёры, пересевшие за камеру
Кино
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
10:07
Фильмы, которые всех взорвут в следующем году
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение