Первый в мире роботизированный ресторан открыли студенты США

Шеф‐повар Michelin Даниэль Булуд и группа студентов Массачусетского технологического института открыли в Бостоне первый на планете полностью роботизированный вок-ресторан. Заведение получило название Spyce, сообщил сайт Engadget.

На кухне ресторана — семь автономных блоков, способных быстро готовить вполне здоровую пищу. Посетителю предлагается электронное меню, в котором нужно выбрать блюдо, ингредиенты которого автоматически заряжаются в барабанные машины и начинают готовиться. В Spyce работают и двое людей — повара, подготавливающие продукты перед загрузкой в автоматы и раскладывающие гарнир. На кухне используется магнитная индукционная плита, которая самостоятельно моет себя после приготовления каждого блюда, сказано в материале.

За процессом приготовления можно наблюдать, поскольку кухня открыта. На вкус посетителей, пища вполне съедобна, хотя имеет свою специфику.

Громким скандалом закончилось торжество по поводу свадьбы для роскошного ресторана в испанском муниципалитете Виверо. Молодые пригласили 200 человек разделить с ними счастливый день и сбежали до того, как хозяева заведения принесли счет.