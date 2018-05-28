Бузова выпустит лимитированную серию шоколадок

«Шоколад появится в продаже 10 июня в ресторанах Ольги. Его будут производить и выпускать в Москве», — сообщил Богославский.

По словам представителя Бузовой, певица любит хороший шоколад и решила выпустить свою, лимитированную версию десерта «в небольших плиточках» для поклонников.

Богославский обещает, что продукт будет качественным, но, при этом, не дорогим.