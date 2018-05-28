Бузова выпустит лимитированную серию шоколадок 

Певица Ольга Бузова выпустит шоколад под собственной маркой Buzchocolate. Об этом телеканалу «360» рассказал пиар‐директор звезды Антон Богославский.
«Шоколад появится в продаже 10 июня в ресторанах Ольги. Его будут производить и выпускать в Москве», — сообщил Богославский.
По словам представителя Бузовой, певица любит хороший шоколад и решила выпустить свою, лимитированную версию десерта «в небольших плиточках» для поклонников.
Богославский обещает, что продукт будет качественным, но, при этом, не дорогим.
Скандально известная Диана Шурыгина выпустила новую песню, в которой называет себя «богиней хайпа» и выступает с критикой образа Ольги Бузовой.