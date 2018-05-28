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Сладкая жизнь: Ольга Бузова создает собственный шоколад
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Сладкая жизнь: Ольга Бузова создает собственный шоколад 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая Ольга Бузова продолжает удивлять поклонников своими новыми проектами — совсем скоро она открывает свой первый ресторан в Москве, где она будет предлагать посетителям вкусную и здоровую пищу по приемлемой цене. По словам Ольги, средний чек в ее ресторане не будет превышать тысячу рублей. Торжественное открытие должно состояться через несколько месяцев — сейчас в помещении активно идет ремонт.
Также несколько дней назад стало известно, что в ресторане Ольги будет продаваться вода под брендом Бузовой, которую можно будет купить только на территории заведения. Теперь певица решила выпускать и сладости — артистка уже подписала контракт с одной из подмосковных фабрик и будет выпускать три вида шоколада — черный, молочный и белый. Артистка лично разработала дизайн упаковки, которую будут украшать воздушные поцелуи. «Я сама придумала дизайн упаковки с поцелуйчиками. Ведь часто посылаю их своим людям со сцены, когда выступаю на концертах. К тому же для меня сладости неразрывно связаны с романтикой», — отметила Ольга.
Пиар-директор Ольга рассказал, как у артистки возникла идея создать собственный шоколад, ведь, по мнению поклонников, Бузова совсем не есть ничего сладкого.
«Оля часто летает и в самолетах заказывает кофе, который, как правило, приносят с парой маленьких квадратиков шоколада, Так у нее появилась идея создать десерт под своим именем. Поклонники могут возразить, что она не ест сладкое… И будут правы, но лишь отчасти. Ольга не любит вредные тортики и пирожные. А в данном случае мы производим качественный продукт, который одобряют даже диетологи», — рассказал пиар-директор Бузовой для «СтарХита».
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