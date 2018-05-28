Сладкая жизнь: Ольга Бузова создает собственный шоколад

Телеведущая Ольга Бузова продолжает удивлять поклонников своими новыми проектами — совсем скоро она открывает свой первый ресторан в Москве, где она будет предлагать посетителям вкусную и здоровую пищу по приемлемой цене. По словам Ольги, средний чек в ее ресторане не будет превышать тысячу рублей. Торжественное открытие должно состояться через несколько месяцев — сейчас в помещении активно идет ремонт.

Также несколько дней назад стало известно, что в ресторане Ольги будет продаваться вода под брендом Бузовой, которую можно будет купить только на территории заведения. Теперь певица решила выпускать и сладости — артистка уже подписала контракт с одной из подмосковных фабрик и будет выпускать три вида шоколада — черный, молочный и белый. Артистка лично разработала дизайн упаковки, которую будут украшать воздушные поцелуи. «Я сама придумала дизайн упаковки с поцелуйчиками. Ведь часто посылаю их своим людям со сцены, когда выступаю на концертах. К тому же для меня сладости неразрывно связаны с романтикой», — отметила Ольга.

Пиар-директор Ольга рассказал, как у артистки возникла идея создать собственный шоколад, ведь, по мнению поклонников, Бузова совсем не есть ничего сладкого.