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2-3 июня в Москве пройдёт конференция «HoReCa Build для дизайнеров»
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2-3 июня в Москве пройдёт конференция «HoReCa Build для дизайнеров» 

Roomble.com 4 часа назад
Фото: Roomble.com
Что такое дизайн в сегменте HoReCa? Тут не нужна лаконичность форм и запоминающийся стиль, если это не приносит доход владельцу бизнеса. Красота и дорогие материалы здесь не ставятся в приоритет, гораздо важнее создать успешный ресторан или отель.
Специально для тех, кого не отпугнуло это вступление, будет проведена конференция, посвящённая именно HoReCa. На конкретных примерах собравшиеся обсудят строительство, комплектацию, оснащение и дизайн-маркетинг. Организаторы планируют собрать более 200 дизайнеров, чтобы обсуждать актуальные вопросы этой индустрии. Как начать работать с проектом ресторана любой сложности, что хочет ресторатор от дизайнера интерьера, чем характерен успешный ресторан — это и многое другое будет подробно освещено на конференции 2 и 3 июня.
Для регистрации стоит посетить официальный сайт мероприятия. Количество мест ограничено. Roomble.com — информационный партнёр.
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