В Санкт-Петербурге появилась инсталляция немецкого художника 

Так переводится название инсталляции немецкого художника Aljoscha Humans Can and Should Re-engineer the Brain to Achieve Invincible, Lifelong Super-happiness, которая открылась в роскошной «Астории».
Это совместный проект петербургского отеля, галереи Anna Nova и Дома шампанских вин Ruinart. Яркая, ультрасовременная работа расположилась на первом этаже отеля и смело контрастирует с классическими интерьерами.
Инсталляция будет находиться в гостиной «Ротонда» в течение трёх месяцев. Всё это время посетители ресторана «Астории» при заказе бутылки шампанского Ruinart получат специальный комплемент от шефа, в который входит сет изысканных закусок.
Повезло же тем, кто живёт в Санкт-Петербурге! Скоро начнутся белые ночи, поэтому мы, пожалуй, обязательно заедем сюда, чтобы своими глазами оценить этот объект.
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