В Иркутске 1 и 2 июня запретят продажу алкоголя 

1 июня в День защиты детей и 2 июня в День города в Иркутске не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В День города запрет введут с 8.00 до 23.00. Распоряжение об этом подписала заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Татьяна Эдельман. Запрет на продажу алкоголя 1 июня так же введён постановлением правительства Иркутской области.
Исключением станут пункты общественного питания — кафе, рестораны и бары. Контролировать соблюдение указанного запрета будут сотрудники полиции.