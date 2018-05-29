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В Иркутске 1 и 2 июня запретят продажу алкоголя
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В Иркутске 1 и 2 июня запретят продажу алкоголя 

АиФ Иркутск 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
1 июня в День защиты детей и 2 июня в День города в Иркутске не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В День города запрет введут с 8.00 до 23.00. Распоряжение об этом подписала заместитель мэра — председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Татьяна Эдельман. Запрет на продажу алкоголя 1 июня так же введён постановлением правительства Иркутской области.
Исключением станут пункты общественного питания — кафе, рестораны и бары. Контролировать соблюдение указанного запрета будут сотрудники полиции.
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