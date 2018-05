Дешево и сердито. Стартапы создают приложения для любителей еды на вынос

В Азии любят еду со скидками. Именно на это делают ставку создатели стартапов в Юго-Восточной Азии. Используя таиландское мобильное приложение Eatigo, можно получить скидку до 50% в послеобеденное время, когда заказов в ресторане не так много. Разработчики приложения сотрудничают с крупнейшим американским сайтом с отзывами и мнениями путешественников TripAdvisor. А заказывая столик в ресторане с помощью сингапурского приложения Chope, пользователи получают баллы, которые потом можно будет обменять на ваучер. Бизнес-модель малазийского стартапа Offpeak схожа с концепцией приложения Eatigo, но в приложении Offpeak больше внимания уделяется модным ресторанам.

Приложения со скидками способствуют более эффективной работе заведений общественного питания. Они помогают привлекать больше клиентов и заполнять пустующие столики в ресторанах. Клиенты могут получить скидку до 50%. Однако, по словам австралийки Донны Бентон, получив скидку, люди зачастую заказывают дополнительные блюда, например, закуски, тем самым компенсируя размер предоставленной рестораном скидки. У Донны Бентон за плечами большой опыт в этой сфере: еще в далеком 2001 году она создала проект The Entertainer.

Сегодня The Entertainer — одно из самых популярных приложений с купонами на еду и развлечения. Но все азиатские компании такого рода по-своему конкурируют с сервисом коллективных скидок Fave, который раньше назывался Groupon. За последние два года американская компания Groupon продала все свои активы в Сингапуре, Малайзии и Индонезии сервису по покупке фитнес-абонементов KFit. Позднее новую платформу в Азии переименовали в Fave. Уже в 2015 году компания Groupon перестала вести дела в Таиланде и на Филиппинах.

«Приложение The Entertainer определенно очень удобное, особенно, если учитывать, что качественная еда в Сингапуре обычно стоит достаточно дорого», — заявил двадцатидвухлетний Сэмюэл Виттбергер. «Я действительно люблю поесть, и благодаря приложениям вроде The Entertainer и Eatigo я могу наслаждаться хорошей едой на регулярной основе». По его словам, с тех пор, как он в январе приобрел платное приложение The Entertainer, ему удалось сэкономить порядка $180, используя его пару раз в месяц.

Донне Бентон пришла идея создания сервиса купонов The Entertainer после того, как она переехала в Дубай и заметила, что многие рестораны обычно пустовали. Она решила, что было бы неплохо помочь как рестораторам, так и клиентам, находящимся в поиске новых впечатлений и более благоприятного соотношения цены и качества. Сегодня с помощью приложения The Entertainer можно воспользоваться купонами на скидку «Купи один, получи второй в подарок» в более, чем десяти тысячах ресторанов, достопримечательностей, СПА-салонов и гостиниц на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и Азии.

В Азии региональная штаб-квартира компании The Entertainer находится в Сингапуре. В приложении можно воспользоваться купонами на скидку как в крупных сетях ресторанов быстрого питания вроде KFC, так и в обычных кафе, дорогих ресторанах и пятизвездочных отелях. В то время, как обычно многие заведения предлагают акции «Купи один, получи второй бесплатно» только по определенным дням или в определенное время суток, в ресторанах, СПА-салонах и отелях, заключивших контракт с компанией The Entertainer, акции должны действовать семь дней в неделю в любое время суток, в том числе и в обеденное время. «Мы не начали продвигать бизнес-модель „Купи один, получи второй в подарок“. Мы развивались по-другому», — заявила председатель совета директоров компании Донна Бентон.

По ее словам, первые пару лет ей приходилось нелегко, ведь она была вынуждена обращаться напрямую к владельцам ресторанов и гостиниц и убеждать их присоединиться к проекту. Она вспоминает: «Мне нужно было приложить максимальные усилия, поскольку я не могла позволить себе нанять дополнительных сотрудников». Сейчас штат сотрудников компании достигает 300 человек. Основная часть дохода The Entertainer поступает от годовой платной подписки пользователей. Стоимость подписки варьируется от региона к региону. Кроме того, The Entertainer предлагает white-label услуги более 200 клиентам, в число которых входят один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC и международный банк Citibank. По индивидуальному заказу этих клиентов компания The Entertainer создает чековые книжки, рекламные буклеты, веб-сайты и мобильные приложения. Все это является частью бонусных программ лояльности банков. По словам Донны Бентон, самый прибыльный рынок находится в Дубае, второе место занимает Абу-Даби, третье — Сингапур.

Компания The Entertainer начала вести бизнес в Азии в 2013 году, когда вышла на рынок Сингапура. Затем The Entertainer начала работать в Гонконге, Малайзии и на Бали. По словам Донны Бентон, регион, который славится едой и разбирающимися в современных мобильных технологиях потребителями, предоставляет множество возможностей. «Это рай для любителей еды. Культура питания здесь динамичная, она быстро развивается. Поесть здесь можно как уличную еду, так и изысканные блюда в ресторанах. Тут очень хорошо представлены как азиатская, так и западная кухни».

Что касается приложения Eatigo, его разработчики считают свое детище системой управления доходами. По словам генерального директора и создателя Eatigo Михаэля Клуцеля, цель стартапа — помочь ресторанам увеличить прибыльность, заполнив пустующие столики и увеличив доходы заведений. Вместо того, чтобы предлагать платную подписку, Eatigo взымает плату с ресторанов за каждого нового пользователя, зарегистрировавшегося в приложении. Клиенты загружают бесплатное приложение, выбирают из списка ресторан и подходящее им время, а затем бронируют столик. В зависимости от времени суток скидки, предоставляемые Eatigo, варьируются. Как и в приложении The Entertainer в списке доступных ресторанов есть и обычные, и высококлассные заведения. «Нам без разницы, ресторан это или забегаловка с фаст-фудом. Главное, что это место популярно. Eatigo — это не маркетинговая платформа. Мы работаем с заведениями, уже пользующимися популярностью», — добавил Михаэль Клуцель.

Компания Eatigo была основана в 2013 году. В 2014 году стартап Eatigo начал свою работу в Таиланде. Теперь Eatigo основательно закрепился на рынке в Юго-Восточной Азии. В Сингапуре наибольшее количество броней столиков в ресторанах совершается именно с помощью приложения Eatigo. В прошлом году стартап вышел еще на четыре рынка: в Малайзии, Гонконге, Индии и на Филиппинах. Рынок в Гонконге приносит компании наибольший доход. В штат Eatigo входят 160 сотрудников. По словам создателя Eatigo немца Михаэля Клуцеля, стартап планирует расширяться на рынке в Юго-Восточной Азии.

На каждом рынке, на котором работает Eatigo, с приложением каждый месяц начинают сотрудничать от 50 до 100 новых заведений. Всего с Eatigo заключили контракт порядка 3000 ресторанов, кафе и отелей. Ежемесячно приложением Eatigo пользуются более миллиона пользователей. Количество скачиваний приложения Eatigo превысило 2,5 млн Но создателям приложения не всегда легко начать работу с новыми заведениями. Не все понимают концепцию управления доходами. Некоторые опасаются, что скидки негативно скажутся на имидже их бренда. Владельцы роскошных отелей могут понимать, насколько важно управлять доходами, но представителям компании Eatigo приходится долго объяснять это многим независимым рестораторам. «Привлечение новых пользователей — куда более быстрый процесс, чем заключение контрактов с новыми заведениями», — добавил Михаэль Клуцель.

По словам директора Центра предпринимательства Национального университета Сингапура профессора Вонга По Кама, растущая в Азии популярность приложений со скидками — уже давно развивающаяся тенденция. Сейчас появляется большое количество приложений, благодаря которым в выигрыше оказываются как рестораны и отели, так и пользователи, которые ищут выгодные предложения. «Из-за повсеместного распространения мобильных телефонов у компаний появилась гораздо более крупная база пользователей. Благодаря этой базе повышается эффективность работы приложений, а скидки корпоративным клиентам становятся ненужными», — заявил профессор Вонг По Кам. Он добавил, что создатели приложений со скидками могли бы также извлечь пользу из анализа данных пользователей в режиме реального времени. Таким образом, можно было бы точнее составлять предложения и акции в зависимости от расположения заведения».

Ну а пока пользователи приложения The Entertainer, по крайней мере, «знают, чего ожидать, как много они экономят с помощью приложения и когда они могут воспользоваться акциями». «В то же время владельцы заведений также получают прибыль», — заявила Донна Бентон. «В этой ситуации в выигрыше оказываются обе стороны».

Перевод Полины Шеноевой