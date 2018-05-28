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Где в столице попробовать самые перспективные стрит-фуд концепции
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Где в столице попробовать самые перспективные стрит-фуд концепции 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Хотите узнать, за какой едой выстраиваются очереди в мегаполисах мира? Все не так сложно, как кажется, ведь в Москве есть пространство, где можно увидеть (и попробовать) самые вкусные, модные и перспективные стрит-фуд концепции.
Авторы — гастроэнтузиасты, фанаты уличной еды, которые привозят идеи для своих меню из самых разных уголков земного шара. Многие из них — профессиональные шеф-повара, но есть и люди далеких от гастрономии профессий — юристы, маркетологи, финансовые консультанты, решившие круто поменять свою жизнь.
Первоначальный отбор гастрономических концепций проводит команда рестомаркетов «ОбедБуфет», таким образом из примерно десяти проектов в их пространство попадает примерно половина. В течение месяца посетители голосуют за гастроэнтузиастов рублем. Лучшие закрепляются в числе резидентов, а для многих этот месяц становится стартом для создания собственной ресторанной сети.
В мае в рестомаркетах «ОбедБуфет» можно будет познакомиться сразу с пятью стрит-фуд проектами. На Новом Арбате их два: первый — индийский Thali & Dosa (тхали — поднос с рисом и основными блюдами, разложенными по небольшим пиалам. Доса — огромный хрустящий рисовый блин с набором индийских соусов). Второй проект — это Tacorama. В его меню — варианты самых известных блюд мексиканской кухни: буррито, такко, кесадильи и чили кон карне с оригинальными соусами.
В «ОбедБуфет» в ТЦ «Метрополис» представлен сербский стрит-фуд Pleska. Главный продукт меню — плескавица, мясная котлета, которая подается в свежей булочке с квашеной по сербскому рецепту капустой, маринованным огурцом и традиционными балканскими соусами.
В «ОбедБуфет» Москва-Сити можно попробовать сбалансированный веганский ролл от проекта Vaurma. Команда «Ваурмы» создала меню, на основе которого любой человек может питаться без продуктов животного происхождения и даже этого не замечать. Ролл от «Ваурма» может быть собран из совершенно разных ингредиентов и подаваться под разными соусами. Основа блюд Vaurma —авторские соусы, которые передают всю яркость и жизнерадостность вегетарианской кухни, насыщая даже заядлого мясоеда.
А в «ОбедБуфет», расположенном в «МЕГА. Теплый Стан», появился корнер молодого монопродуктового проекта «Пиновани». Основной продукт — хачапури из цельнозерновой муки. К примеру, в меню есть хачапури по-аджарски из цельнозерновой ржаной муки и хачапури на шампуре.
Новые стрит-фуд проекты появляются в «ОбедБуфет» ежемесячно. А в декабре–2018 все они встретятся на первой российской стрит-фуд премии Streaters: она пройдет в самом большом «ОбедБуфет» на Новом Арбате, который ежедневно посещает около девочки тысяч человек.
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