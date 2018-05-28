Вино за 107 тысяч евро

Бутылка желтого вина 1774 года была продана на аукционе за рекордную сумму в 107 700 евро. Это произошло в Лонс-Лё-Сонье на юго-востоке Франции.

Это очень специфическое вино, которое по совершенно оригинальной, отчасти похожей на хересную технологии делается из сорта Саваньен во французской провинции Жюра и в сопредельных районах Швейцарии. Его считают долгохранящимся, но такой возраст поражает: бутылка всего на пять лет моложе, чем Наполеон Бонапарт. Впрочем, возможно, что именно эту бутылку так никогда и не откроют, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров

Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров «Какой интерес у коллекционера? Может быть, этот человек купил собственный погреб. Эти вина, конечно, редко выпиваются, они кладутся в погреб в основном как некая изюминка твоего погреба, что у тебя есть какие-то старые вина. Желтые вина достаточно долго могут храниться. Вот у нас же в Крыму 1775-го или 1725 [года], в Массандре лежат старые вина. Это такие вещи, знаете, они столько [стоят], сколько готовы люди за них заплатить. Вы не можете это оценить, это как картина. Почему люди собирают монеты, почему люди собирают значки, марки? Ну, аукцион показывает: вот в этот раз готов был человек. Потом будет какой-нибудь катаклизм во всем мире, кризис — и продать ничего нельзя. С другой стороны, вообще есть определенное количество вин, которые стареют. Оно лежит, у него есть время созревания, пик созревания; дальше — угасание. В зависимости от разных годов и разных сортов может лежать очень долго. Вот писал такой журнал, как Wine Spectator: бутылка „Марго“ 1900 года, [винный критик Роберт] Паркер, который опробовал это вино в 1995 году, говорил, что оно столько свежее, интересное и прекрасное, что еще может лежать примерно 20-30 лет, по ощущению. Нам удалось тогда в начале 90-х купить во Франции это вино 1900 года, мы ее на Новый год продали для десять человек за какую-то большую сумму, каждый на 2000-й год попробовал. Вот что двигало людей отдать за 75 граммов вина 2 тысячи долларов на 2000-й Новый год?»

На аукционе было продано еще две бутылки желтого вина того же миллезима. Одна ушла за 76 250 евро, другая — за 73 200.