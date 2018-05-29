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В Самаре запретят продавать алкоголь в стеклянной таре на время ЧМ
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В Самаре запретят продавать алкоголь в стеклянной таре на время ЧМ 

63.ru 31 минуту назад
Фото: 63.ru
В дни проведения матчей ЧМ-2018 в областной столице планируется полностью запретить продажу алкоголя в стекле. Ограничения коснутся не только магазинов, но и заведений общепита.
Об этом говорится в проекте постановления правительства Самарской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Самара в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».
— Продажа и употребление алкоголя в стеклянной таре будут запрещены на всей территории города в следующие дни: 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, а также 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, — рассказали в региональном Минэкономразвития.
На нескольких площадках города ограничения будут ещё строже. Так, с 14 июня по 15 июля нельзя будет продавать и употреблять алкоголь в стекле на площади Куйбышева и прилегающей к ней территории, вокруг стадиона «Самара Арена», а также в окрестностях железнодорожного вокзала, речвокзала и аэропорта Курумоч.
Что ещё запретят самарцам и гостям города на время проведения чемпионата мира по футболу? Читайте полный обзор на нашем сайте.
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