В Самаре запретят продавать алкоголь в стеклянной таре на время ЧМ

В дни проведения матчей ЧМ-2018 в областной столице планируется полностью запретить продажу алкоголя в стекле. Ограничения коснутся не только магазинов, но и заведений общепита.

Об этом говорится в проекте постановления правительства Самарской области «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Самара в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

— Продажа и употребление алкоголя в стеклянной таре будут запрещены на всей территории города в следующие дни: 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июня, а также 1, 2, 3, 6, 7, 8 июля, — рассказали в региональном Минэкономразвития

На нескольких площадках города ограничения будут ещё строже. Так, с 14 июня по 15 июля нельзя будет продавать и употреблять алкоголь в стекле на площади Куйбышева и прилегающей к ней территории, вокруг стадиона «Самара Арена», а также в окрестностях железнодорожного вокзала, речвокзала и аэропорта Курумоч.

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