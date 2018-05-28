Зачем McDonald's и Burger King красный цвет? Принципы цветотерапии голода

Рестораны фастфуда традиционно используют красный цвет, якобы возбуждающий аппетит. Но исследования показывают, что этот яркий оттенок не так активно стимулирует покупателей, как принято считать. Испытываете ли вы чувство голода при виде красной крыши ресторана фастфуда? В последнее время набирает популярность теория о том, что такие бренды как McDonald's и Burger King используют красный цвет в своих логотипах и при оформлении ресторанов, так как это повышает аппетит, провоцирует чувство голода. Возникает большая вероятность того, что люди заглянут в ресторан и купят больше еды, пока там находятся.

Если гуглить рестораны быстрого питания, на экране на самом деле появится много картинок красного цвета. Business Insider пишет, что для этого должна быть причина, но на самом деле реального научного обоснования для выбора этого цвета нет.

— Заставляет ли красный цвет нас кушать больше? Как и на большинство вопросов из области психологии, трудно дать простой ответ «да» или «нет». Исследования показали, что красный цвет стимулирует, возбуждает и ассоциируется с активностью. Но это не обязательно означает, что он заставляет нас чувствовать голод.

Красный цвет повышает пульс, что может быть причиной того, что его считают ответственным за повышение аппетита. Но частота сердцебиения и аппетит не обязательно взаимосвязаны. Более вероятно, с течением времени красный цвет просто стал ассоциироваться с ресторанами фастфуда, после чего идея о том, что красный цвет заставляет испытывать голод, стала еще более распространенной. Настоящие исследования говорят на самом деле совсем иное.

В журнале Appetite опубликованы результаты исследования, участники которого чаще употребляли лимонад из синих стаканчиков, чем из красных, и съели меньше закусок с красных тарелок, чем с синих. Последующее исследование, также опубликованное в Appetite, показало, что участники эксперимента предпочли съесть закуски или использовать увлажняющий крем — да, вы верно поняли — с тарелок, которые не были красными.

Это не значит, что цвет бренда совсем не имеет значения. Цвет логотипа или значок бренда могут сыграть важную роль при выборе клиента между несколькими марками. Один лишь цвет может дать от 62% до 90% при выборе продукта, согласно исследованию журнала Management Decision 2006 года.

На самом деле все упирается в то, что красный цвет вывесок привлекает нас из-за того, что связан с опытом, полученным от того или иного бренда, связанного с этим цветом. Если у нас есть счастливые воспоминания или ассоциации, связанные с красным цветом, вы можете очень сильно захотеть десерт и почувствовать себя счастливым, увидев красный логотип. Но наука в этом деле, к сожалению, все еще бессильна, она не может объяснить такого странного поведения человека. Бренды используют красный цвет, чтобы выделяться и запоминаться, но это не делает людей более голодными, это точно.

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