Рестораны Екатеринбурга закупили тонну жгучего перца для приготовления блюд в дни ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. / ТАСС /. Бары и рестораны Екатеринбурга — самого восточного города проведения первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу — закупили тонну жгучего перца халапеньо. Пряность предназначена для приготовления блюд латиноамериканской кухни, которыми уральские повара намерены побаловать болельщиков. Кроме того, шеф-повара ведущих ресторанов крупнейшего города на Урале подготовили комбинацию блюд, которая включает любимые кушанья жителей Мексики, Уругвая, Египта — тех стран, чьи сборные будут играть на «Екатеринбург Арене».

Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

Подробнее о том, какими кулинарными изысками город удивит иностранных болельщиков, — в материале ТАСС.

Футбольный гаспачо

Шеф-повар одного из итальянских ресторанов в Екатеринбурге Иван Клименко уверен, что путешествие в Россию для любого иностранца станет незабываемым, если гостя вкусно накормить. «Специально в дни чемпионата в нашем ресторане будут подавать особую версию гаспачо — одну из вариаций испанского холодного супа на основе томатов. Особенность футбольной версии в том, что к ней будут добавлять жгучий мексиканский перец халапеньо, который так любят в Мексике и других латиноамериканских странах», — сказал он.

Еще в одном ресторане ценителей острой латиноамериканской кухни порадуют мексиканским фахитос и чилийскими мидиями в вине, сообщил ТАСС бренд-шеф ресторанной сети Александр Кондрашов

Команда еще одного заведения специально отбирала халапеньо из нескольких десятков образцов. «У нас наготове тонна мексиканских перчиков халапеньо, отобранных командой ресторана за хруст и остроту. Обжаренные острые перцы, начиненные сыром фета, подаются со сметанным соусом на уральский манер. Кроме того, в день матча при предъявлении билета болельщиков ждет кружка фирменного пенного», — рассказал ТАСС шеф-повар ресторана Эдуард Шафиков.

Для болельщиков из Франции и вообще любителей европейской кухни в Екатеринбурге планируют приготовить томленный в печи французский луковый суп, итальянскую пасту с ризотто и шесть видов оливье. Однако иногда большое разнообразие блюд, признаются рестораторы, становится, скорее. в тягость.

"После тестовых матчей в Екатеринбурге мы поняли, что наши рестораны расположены на пути следования туристов в центр города, и у нас был аврал. Так что мы решили не расширять меню, а сделать их более компактными, чтобы быстрее обслуживать гостей и не терять в качестве. Также мы столкнулись с еще одной специфической задачей — экстренно закупаем красивые бумажные стаканчики, так как по требованиям безопасности ФИФА мы не можем продавать алкоголь в стекле", — рассказал один из собеседников агентства.

Селедка под шубой и уральские пельмени

Однако, как говорится, не халапеньо единым — рестораны Екатеринбурга предложат гостям и блюда уральской кухни. Так, в одной из сетей готовы угостить болельщиков пельменями более чем 20 видов, приготовленных из продуктов уральских фермерских хозяйств. Утолить жажду помогут сбитень, домашние лимонады и авторские чаи.

Тематику уральской и в целом русской кухни в дни чемпионата будут экплуатировать заведения, где обычно предпочитают кавказскую и восточную кухню. «Специально для иностранных гостей мы ввели в меню ароматный борщ со сметаной, суп с белыми грибами, а также селедку под шубой», — рассказала управляющая одним из ресторанов грузинской кухни Нина Калинина.

Безопасность и надзор

Ни для кого не станет откровением, что любое блюдо должно быть не только вкусным, но и проверенным. Забыть эту избитую истину рестораторам не дадут надзорные ведомства — в дни проведения первенства они усилят контроль за точками питания и их поставщиками.