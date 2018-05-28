Разрушаем мифы о розовом вине

Когда винные полки полки окрашиваются в розовый оттенок, все выбирают свое любимое розе. Но чем больше людей пьет розовое, тем больше мифов о нем рождается. Общепринятые стереотипы об этом вине совершенно не верны.

Чем темнее, тем слаще

Это неправда. Как неправда и то, что чем вино светлее, тем оно более сухое. Любители вина считают, что цвет и сладость зависят друг от друга, но на самом деле темный цвет означает, что кожица винограда, из которого делали вино, была более толстой — и такие вина, как правило, более полнотелые и более танинные.

Розе может состариться

Весной и ранним летом случается ажиотаж вокруг только что выпущенных винтажей. Но розе не портится после полугода, проведенного на полке магазина, а некоторые экземпляры становятся даже лучше. Многие производители из Прованса даже придерживают свои образцы для продажи, справедливо считая, что выдержанное вино более сложное.

Розе — это аперитив

Большинство привыкло пить розовое вино как «разминку» перед ужином. На самом деле ключ успеха розового вина в его кислотности. Именно кислотность позволяет сочетать вино с широким набором блюд. Попробуйте начать вечер с игристого розового, потом плавно перейдите на тихое чилийское вино. А закончить можно бокалом итальянского розе.

Розе можно пить только летом

Зимнее розе — это не оксюморон. Возьмите бутылки из тех, что остались от лета, и вы ощутите преимущества: розе отлично вписывается в холодные, сумрачные дни. Своим цветом и вкусом оно отлично дополняет палитру плотного зимнего вина. К тому же, оно отлично подходит к таким тяжелым блюдам как мясное рагу и жареная курица.

Розе — дешево и вкусно

Не всегда. Некоторые образцы розового вина могут стоить довольно дорого. Это исключительные вина — цены на них начинаются от 100 долларов. И это мы еще не говорим об игристых винах — они еще дороже.

Фото: iStock.com/Ekaterina_Molchanova, iStock.com/Esperanza33