Ресторан KFC в Рязани откроется 31 мая

31 мая на третьем этаже ТРЦ «Премьер» откроется ресторан KFC, сообщает пресс-служба ТРЦ. В последующем еще одна точка заведения будет открыта на площади Ленина, после ее благоустройства.