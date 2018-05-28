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Ресторан KFC в Рязани откроется 31 мая
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Ресторан KFC в Рязани откроется 31 мая 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
31 мая на третьем этаже ТРЦ «Премьер» откроется ресторан KFC, сообщает пресс-служба ТРЦ. В последующем еще одна точка заведения будет открыта на площади Ленина, после ее благоустройства.
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