Бутик сырых котлет: знаменитый ресторан убрал столы и продаёт заготовки по цене ужина

От столов к витринам

Ресторан La Maison открылся на Советской в начале 2007 года, заняв почти весь первый этаж старого купеческого дома купца Захария Крюкова. В этом здании за сто лет чего только не было: и общественное собрание заседало, и кино показывали, и армейские штабы работали.

По количеству денег, вложенных в квадратный метр, La Maison — это, пожалуй, самый дорогой ресторанный проект Новосибирска. Он обошёлся владельцам в 50 миллионов рублей (доллар тогда, кстати, стоил 26 рублей).

Поначалу ресторан вполне заслуженно занял место главного праздничного заведения города. В 2009 году здесь даже обедали Владимир Путин (который тогда тоже был президентом) и Нурсултан Назарбаев

Но время шло, и число желающих «сделать красиво» для состоятельных людей всё увеличивалось, а вот самих этих людей больше не становилось.

В какой-то момент владельцы пошли на компромисс и перевели более вместительный зал в статус кафе (с более сдержанными ценами), оставив рестораном лишь малую часть заведения. Но большого успеха эта хитрость, судя по всему, не принесла.

Но тут случился «кулинарийный бум»: сначала в Москве, а затем и в Новосибирске начали открывать магазины готовой еды. И собственники проекта решились на неожиданный и весьма смелый шаг: они переделали большую часть заведения в кулинарию под названием «La Maison. Кухня».

Для господ с личным поваром

На первый взгляд зал ресторана почти не изменился — разве что всю мебель заменили на холодные витрины. В «Кухне» два отдела: справа выстроились рядами торты и пирожные, уже известные публике по работающей здесь много лет кондитерской. Теперь покупателям не нужно толкаться в маленькой комнате, где этим добром торговали раньше.

Тортики недёшевы (цены начинаются где-то от 700 рублей), но публику это не пугает: как ни зайдёшь сюда, постоянно кто-то что-то берёт, да ещё и по нескольку штук. Тем же, кому целого торта много, можно смело пробовать пирожные. Здешние эклеры — одни из лучших в городе, при этом стоят они лишь слегка дороже продукции массовых кондитерских.

Главное новшество — отдел полуфабрикатов и деликатесов. Сразу скажу, что воспринимать «Кухню» как ещё одну кулинарию (пусть и элитную) неправильно. Просто потому, что готовых к употреблению блюд здесь практически нет. Даже салаты продают эдакими конструкторами: покупателю вручают несколько контейнеров разного размера, содержимое которых нужно перемешать перед подачей.

Мясо и рыбу покупателю и вовсе предлагают пожарить самому (или отдать их своему личному повару): на прилавке покоятся на льду шашлычки из рыбы, куски мраморной говядины, зачищенное для готовки каре ягненка. Цены соответствуют месту. Ягнятина, например, идёт по 2200 рублей за килограмм, а рибай и вовсе стоит 3700. И это ещё если он не нарезан порционно (в этом случае цена переваливает за 4000 рублей).

Мясо, кстати, от «Мираторга» , что несколько удивляет: раз уж люди затеяли гастрономический бутик, могли бы привезти что-то более редкое.

Почти целую витрину занимают полуфабрикаты, приготовленные в сувиде. Их можно есть и так, но всё же в большинстве случаев содержимое запаянных пакетов хорошо бы колеровать — обжарить до корочки на сковороде.

Что не вызывает никаких вопросов, так это сыр. «Горгондзола», «Грана Падано», «Манчего» — названия ласкают слух. Цена, правда, кусается (3500 рублей за кило). Впрочем, самое интересное в этом углу — колбасы и копчёности собственного приготовления. Например, здесь продают «Крюковскую» (прокачанный вариант «Докторской») с фисташками. Стоит она как какая-нибудь итальянская «Мортаделла» — 1700 рублей за килограмм.

Вместо обеда — ужин

Первая же попытка пообедать в офисе блюдами приподнятой кухни провалилась. Голубцы с кроликом, которые я взял вместе с булгуром, оказались сырыми. Ну то есть их нужно было готовить, так что обед вышел вегетарианским. Булгур за 100 рублей, кстати, совсем неплох — брокколи и кизил вносят некоторое разнообразие в его углеводную монотонность.

Голубцы, которые пришлось готовить и есть дома, были размером чуть больше долмы и свёрнуты, как я понимаю, из савойской капусты. То, что внутри именно кролик (а не курица с овощами и специями), можно и не догадаться, не зная этого наперёд. В принципе, это приятная лёгкая еда, но ей, конечно, решительно не хватает соуса.

Цезарь с курицей, как я уже сказал, был своего рода конструктором. Он состоял из четырёх «деталей»: куска готовой куриной грудки в пластиковой упаковке, двух одинаковых ёмкостей (с соусом и мелкими сухариками) и листьев салата романо с лепестками сыра. Салат, кстати, не резаный, а рваный, как завещал великий Джеми Оливер и как учит Юлия Высоцкая

Курица была суховата, а сухарики оказались слишком мелки, чтобы их вклад в блюдо кто-то заметил. Но зато соус сделали как надо. В итоге после соединения всех элементов получилась приличного размера порция хорошего цезаря. Впрочем, не вызывающего особенных восторгов: за почти 500 рублей в Новосибирске можно найти лучше (и даже смешивать самому не придётся).

Не кафе, а магазин

Что больше всего удивляет, так это принципиальное нежелание владельцев «Кухни» организовать в зале места для приёма пищи. Понятно, что сырой рибай вряд ли кого-то прельстит, но вот сесть за столик с чашкой кофе и пирожным — очень естественно.

Однако столиков нет. Даже на высоких тумбах разместили образцы вина, чтобы публика не могла поставить туда ничего своего.

То есть налицо железная решимость сделать из «Кухни» именно магазин, где зашедшие за пирожным не мешали бы потоку покупателей тортов и стейков. Проблема лишь в том, что особенного потока пока не наблюдается. Да и вообще, для того чтобы «Мезон» стал местным «Елисеевским», ему придётся сильно расширить ассортимент. Впрочем, формат «Кухни» позволяет легко добавить на витрины практически всё что угодно, так что посетителей ещё могут ждать сюрпризы.

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