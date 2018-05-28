Почему в ресторане должны приносить разные виды бокалов для вина

Всякому напитку соответствует оптимальная для него посуда. Кофе принято пить из чашки, пиво — из кружки, а вино — из бокала на тонкой ножке.

Дело здесь не только во внешней красоте, хотя эстетика в застолье важна. Вот попробуйте одно и то же пиво из модного пивного стакана с ярким логотипом и старомодной кружки чистого толстого стекла. Или одно и то же вино из бокалов разной формы. Впечатление тоже будет разным. Красному вину нужна большая чаша; знатоки предпочитают, чтобы она была шарообразна, тогда напиток сможет подышать, его ароматы и вкусы раскроются в полной мере. Большинство белых вин принято подавать охлажденными, им большой объем бокала не нужен и даже вреден, они быстро нагреваются и теряют часть своего очарования.

Есть и еще один принципиальный нюанс, не столь очевидный для массы потребителей. От формы чаши бокала зависит, к каким рецепторам во рту попадает вино в первую очередь. Наше впечатление от вина во многом определяется как раз этим. Не зря предприимчивые производители стеклянной посуды выбрасывают на рынок все новые и новые формы бокалов не просто для белых и красных, но даже для конкретных сортов вина.

А теперь вспомните, часто ли вы видели в ресторанах два разных бокала на своем столе? Для различных вин? В зависимости от выбора еды и вина к нему, белого или красного, лишний бокал официанты сразу уберут, их так учат, но изначально их должно быть два, и они должны быть разными! Ан нет, в большинстве случаев бокалы абсолютно одинаковые. Здесь рулит бухгалтерский расчет, закупать один вид посуды оптом выгоднее, чем заказывать несколько типоразмеров.

Не спорьте с официантами; они станут уверять, что никакой разницы нет. Просто не ходите туда, где вас не уважают. Не давайте рестораторам возможности сэкономить на вашем удовольствии. Как увидите на столе, сервированном к вашему приходу, два винных бокала, разных по форме и объему, оставайтесь. Здесь думают о вас.