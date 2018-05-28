Они смотрели с отвращением, когда этой женщине помогал ее сын. Но затем произошло это!

Однажды сын повел свою пожилую мать в ресторан поужинать.

Мать, будучи очень старой и слабой, во время трапезы, пролила немного еды себе на юбку.

Все гости стали смотреть на нее с отвращением, но ее сын оставался спокойным.

После того как она поела, сын, без всякого смущения, спокойно взял ее под руку и отвел в уборную, струсил частички пищи, застирал пятна и поправил мамины волосы. Когда они вышли, весь ресторан наблюдал за ними в мертвой тишине, не в состоянии понять, как кто-то мог публично так опозориться.

Сын заплатил по счету и направился с мамой к выходу.

В это время старик, который был одним из посетителей ресторана, подозвал мужчину и спросил его: «Тебе не кажется, что ты что-то оставил?».

Мужчина ответил: «Нет, сэр».

Старик ответил: «Да, сынок! Ты оставил урок для каждого сына и надежду для каждой матери».

Все посетители ресторана просто онемели!