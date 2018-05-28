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Они смотрели с отвращением, когда этой женщине помогал ее сын. Но затем произошло это!
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Они смотрели с отвращением, когда этой женщине помогал ее сын. Но затем произошло это! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Однажды сын повел свою пожилую мать в ресторан поужинать.
Мать, будучи очень старой и слабой, во время трапезы, пролила немного еды себе на юбку.
Все гости стали смотреть на нее с отвращением, но ее сын оставался спокойным.
После того как она поела, сын, без всякого смущения, спокойно взял ее под руку и отвел в уборную, струсил частички пищи, застирал пятна и поправил мамины волосы. Когда они вышли, весь ресторан наблюдал за ними в мертвой тишине, не в состоянии понять, как кто-то мог публично так опозориться.
Сын заплатил по счету и направился с мамой к выходу.
В это время старик, который был одним из посетителей ресторана, подозвал мужчину и спросил его: «Тебе не кажется, что ты что-то оставил?».
Мужчина ответил: «Нет, сэр».
Старик ответил: «Да, сынок! Ты оставил урок для каждого сына и надежду для каждой матери».
Все посетители ресторана просто онемели!
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