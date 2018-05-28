В петербургском Kuznya House новый звездный бренд-шеф

Для тех, кто обожает гастрономические туры в Санкт-Петербург — у нас отличная новость. В мае 2018 года к команде модного места Kuznya House присоединился бренд-шеф Глен Баллис

Чтобы понимать всю грандизность кадровой перестановки на кухне одной из главных гастрономических точек Северной столицы — к вашему вниманию небольшая сводка заслуг Баллиса. Он родился в Австралии, по окончании кулинарного колледжа отработал 8 лет на родине, затем переехал в Юго-Восточную Азию, где провел еще 20 лет. Потом был Лондон, откуда Баллис попалв Москву — стал шефом ресторана «Недальний Восток», а позже вместе с Novikov Group запустил проекты Ronny, Mr Lee, Mendeleev bar и Lucky Noodles. Позже Глен присоединился к команде Александра Оганезова и с ним запустил рестораны Glenuill, Cutfish, Remy’s Kitchen, которые держат позиции самых вкусных и модных ресторанов столицы. Помимо этого, Глен владеет тремя ресторанами в Сингапуре, которыми управляет его сын.

«Для меня Kuznya House — как неограненный алмаз. У него большой потенциал, но пока нет четкой формы. Моя задача — отточить стиль ресторана и собрать команду, которая будет его поддерживать. Четыре основных момента, которые я хочу привнести в Kuznya House: дисциплина, творчество, веселье, ориентация на качественные продукты. Я люблю простую еду с изюминкой. Главная идея — найти «сущность» ресторана и улучшить ее», — говорит Глен Баллис.