Вика Газинская накормила в «Березке» Светлану Бондарчук, Ольгу Шелест и Резо Гигинеишвили

Что: Ужин Вики Газинской.

Где: Бистро «Березка», Москва.

Когда: 28.05.2018.

Люди говорят: Дизайнер Вика Газинская собрала светскую Москву в бистро «Березка» на Патриарших прудах, чтобы угостить всех эд блюдами и рассказать про эво-диету. Весь вечер она вместе с шеф-поваром ресторана Режисом Тригелем готовила полезные блюда для своих гостей. Кстати, попробовать их можно будет в ближайшие две недели в «Березке».

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vika-gazinskaya-nakormila-v-berezke-svetlanu-bondarchuk-olgu-shelest-i-rezo-gigineishvili/