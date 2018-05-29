Вика Газинская накормила в «Березке» Светлану Бондарчук, Ольгу Шелест и Резо Гигинеишвили 

Кто: Вика Газинская, Резо Гигинеишвили, Петр Аксенов, Снежана Георгиева, Янина Студилина, Мария Шалаева, Ирина Йовович, Анастасия Задорина, Ольга Шелест, Надежда Оболенцева и многие другие.
Что: Ужин Вики Газинской.
Где: Бистро «Березка», Москва.
Когда: 28.05.2018.
Люди говорят: Дизайнер Вика Газинская собрала светскую Москву в бистро «Березка» на Патриарших прудах, чтобы угостить всех эд блюдами и рассказать про эво-диету. Весь вечер она вместе с шеф-поваром ресторана Режисом Тригелем готовила полезные блюда для своих гостей. Кстати, попробовать их можно будет в ближайшие две недели в «Березке».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vika-gazinskaya-nakormila-v-berezke-svetlanu-bondarchuk-olgu-shelest-i-rezo-gigineishvili/