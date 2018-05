«Ду ю спик инглиш?»: что рестораны и отели Екатеринбурга ответили на звонок «иностранного туриста»

Уже через пару недель Екатеринбург встретит футбольных фанатов из разных стран. Ожидается, что город посетит около 60 тысяч иностранных болельщиков. Помимо футбола они, конечно же, должны где-то жить, есть, а если останется время — гулять. Мы решили проверить, насколько местные заведения готовы к иностранным туристам и как они реагируют на фразу «Ду ю спик инглиш?». Выбирали места наугад — ничего личного.

Для начала выясняем, удастся ли нашему иностранцу найти место, где остановиться на период проведения матчей чемпионата мира.

Звоним в хостел «Уральские берега», который находится в районе цирка. Приветливый мужской голос, услышав фразу «Can you help me?» (Вы могли бы мне помочь?), со вздохом отвечает: «Yes, I can» (Да, могу). Разговор продолжается, мы пытаемся найти свободные даты, как вдруг голос на другом конце пропадает. Администратор, судя по всему, пытается подобрать и даты, и нужные слова. Спустя время он снова выходит на связь и покорно отвечает на все наши вопросы из серии «Говорит ли персонал на английском?», «Как найти подробную информацию?». В общем, в итоге в хостеле сумели заселить нашего «иностранца».

Еще один отель — «Визави» — находится недалеко от «Екатеринбург-Арены» — идеальное место для нас. Однако, услышав вопрос на английском, там просто бросили трубку.

Следующий обязательный пункт — питание. Для нашего иностранца важно, чтобы в заведении было меню на английском. Первый на очереди пивной ресторан RatsKeller в центре города. На наш взгляд, одно из наиболее подходящих мест для футбольных фанатов.

— Hello! Do you speak English? (Здравствуйте! Вы говорите по-английски?)

— One second. (Одну секунду)

Нашу языковую проблему берутся решить хостес Юлия и Ирина:

— Ирина, ты умеешь по-английски говорить?

— Неет. Кто это? Там вобще на английском?

— Да. Спросили: «Ду ю спик инглиш?» — «Ноу» (смех).

— Скажи типа «У нас есть свободные столики» и «Приходите».

После минуты ожидания на связь выходит Ирина:

— Hello! Do you speak English? (Здравствуйте! Вы говорите по-английски?)

— Yes. (Да).

— Can you help me? (Вы можете мне помочь?)

— One minute, please. (Одну минуту)

Ждем. Еще минута — и к нам возвращаются:

— Sorry, I`m ready. (Прошу прощения, я готова).

— Do you have an English menu? (У вас есть меню на английском?).

— Ээээ… Girls? (Девочки?) Waiters? (Официанты?)

— English menu! (Меню на английском!).

Тяжелый вздох. Что-то напевает.

— MENU! Drinks, food! (МЕНЮ! Напитки, еда!).

—Yes! (Да!).

— You have an English menu — right? (У вас есть меню на английском — верно?).

— Right! (Верно!).

Проверяем еще одно популярное у жителей и гостей города место — сеть ресторанов «Своя компания». Звоним на Декабристов, 58. Отвечает Виталий.

— Hello! Do you speak English? (Здравствуйте! Вы говорите по-английски?)

— Yes, of course! But a little… (Да, конечно! Но чуть-чуть…)

В процессе разговора узнаем, что в ресторане есть подходящее меню, и, как мы видим, хостес тоже неплохо говорят по-английски. Можно сказать, что здесь готовы принять любых гостей.

И наконец круглосуточное Room-кафе по адресу Радищева, 23. Накормят ли здесь нашего гостя? Долго висим на линии и наконец:

— Hello! Do you speak English? (Здравствуйте! Вы говорите по-английски?)

— Нееет…

— Is there anyone who speaks English? (Кто-то говорит по-английски?)

— Я вас не понимаю…

— English. (Английский.)

— Нет!

— Help? English? (Вы поможете? Английский?)

Языка не знают и от нашего ответа «уходят по-английски», бросив трубку.

С ресторанами не заладилось — звоним в доставку. Может, здесь нам помогут? Набираем популярную службу доставки Home Pizza. Оператор Марина явно не ожидала услышать иностранную речь, поэтому позвала на помощь своих коллег, которые сообщили, что меню на английском у них нет.

Может быть, суши? Звоним в «Сушкофф». Оператор Полина говорит на английском, но признается, что меню у них тоже нет.

Следующий вопрос для нашего гостя — куда сходить и чем себя занять. Набираем номер популярного кинотеатра «Салют», чтобы узнать репертуар. — может быть, идут фильмы с английскими субтитрами. К сожалению, трубку не берут.

Что ж, тогда решаем приобщиться к истории Екатеринбурга. И звоним в соответствующий музей, чтобы заказать экскурсию. Голос на той стороне без всяких сомнений соглашается с нами заговорить и, очевидно, понимает нас, но, увы, помочь не может, поэтому советует звонить «Tomorrow» (Завтра).

Пытаемся забронировать экскурсию в одном из самых популярных у гостей и жителей города мест города — Ельцин-центре . Услышав английскую речь, нас переводят на англоговорящего оператора, который рассказывает о ценах, расположении центра и как туда добраться. Заодно нам предлагают англоговорящего гида. Похоже, здесь готовы встречать иностранных гостей всегда, не только во время чемпионата мира.

В общем, быть иностранцем в Екатеринбурге очень нелегко. Однако люди у нас отзывчивые и всегда готовы помочь, даже несмотря на языковой барьер.

Чтобы немного помочь иностранным болельщикам, мы составили для них инструкции на английском языке о том, куда сходить, что купить, на что посмотреть в дни ЧМ в Екатеринбурге. А еще у нас есть разговорник, который поможет и ресторанам, и отелям, и простым жителям хотя бы немного понять зарубежных гостей.