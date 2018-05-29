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Как в Барселоне. Татьяна Заводовская открыла кафе в центре Екатеринбурга
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Как в Барселоне. Татьяна Заводовская открыла кафе в центре Екатеринбурга 

Деловой Квартал 3 часа назад
Жена соучредителя Общества «Малышева 73» Игоря Заводовского запустила сыроедческо-веганский проект в центре города — по образу и подобию «зеленых» кафе Барселоны. В планах — организация доставки. В Екатеринбурге открылось кафе «Мы Есть», созданное в стиле европейских «зеленых» проектов. Идейным входновителем заведения выступила Татьяна Заводовская, супруга Игоря Заводовского, соучредителя Общества «Малышева 73» (управляет ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж»). Кафе разместилось в «Гринвиче», передает The Village, перед запуском проекта его команда изучала сыроедческо-веганские рестораны Москвы и Барселоны, основу меню составила нутрициолог из Барселоны Анна Фунтикова. Часть блюд «подсмотрели» опять же в «зеленых» кафе столицы Каталонии — в частности, супер-боул с хумусами из моркови и свеклы, овощами, миксом салатов, водорослями нори и семенами.
В целом все блюда из меню готовя из овощей, фруктов, злаков, зелени, водорослей, зерна и орехов. В их составе нет белого сахара, молока животного происхождения, а также красного и белого мяса. Но есть возможность добавить рыбу и морепродукты в некоторые позиции. Все десерты делают без яиц, а из напитков доступны авторские чаи, соки холодного отжима, цикорий, кето-кофе, комбуча, матча. Позже в кафе обещают подавать органические и био-вина.
Отметим, что интерьер заведения выполнен в стиле эко-эклектики, многие детали сделаны из натуральных и переработанных материалов, часть элементов привезены из Барселоны. Стены декорированные деревянными кольцами и стабилизированным мхом. Известно, что кафе расчитано на 63 посадочных места. В планах заведения — запуск доставки. Для этого, сообщает издание, уже закуплена биоразлагаемая одноразовая посуду из сахарного тростника.
Добавим, что, по данным горадминистрации, количество закрытых в 2017 г. в городе заведений общепита в пять раз превысило число открывшихся — работу прекратили 249 баров, кафе и ресторанов. Главная причина — низкая рентабельность. На данный момент в Екатеринбурге работают 2322 заведений общепита, сообщал DK.RU.
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