«Акцент на пермской кухне, но в новой интерпретации». Первый в Перми ресторан на воде откроется в июне

На пермской набережной появится настоящий плавучий ресторан с залом для просмотра кино, гриль-зоной и даже площадкой для созерцания заката. Мы разыскали «Причал №5» — сейчас его собирают на судостроительном заводе, и узнали, как продвигается стройка, как будет работать заведение после открытия и когда оно уже состоится.

Основная часть работ закончена

Пока «Причал №5» — набор конструкций, который собирают на судостроительном заводе в Перми. Уже собрана площадка причала на понтонах. Она поделена на зоны кухни, удобств, зала на 100 мест. Отдельные зоны — для гриля и курения кальяна. На кухне сейчас ставят оборудование и проводят электричество.

На все деревянные поверхности наносится противопожарное покрытие

Организаторы обещают перевести плавучий ресторан к набережной не позднее 10 июня — ранее говорилась о конце мая. А уже в начале октября плавучий ресторан отправится на «зимовку».

Кухня в заведении будет полноценная, причем готовить блюда будут здесь же — никакого кейтеринга, говорят создатели ресторана. Для любителей мяса предусмотрена гриль-зона, готовить в ней будут на смокере — устройстве для жарки, горячего копчения и подогрева пищи на огне.

Здесь расположится кухня и гриль-зона

— Акцент будет на прикамскую кухню, но в новой интерпретации. Хочется не просто наворотить всяких трендов, а еще коснуться чего-то пермского, — рассказал 59.ru один из организаторов проекта. — Таким образом, в том числе, планируем привлечь туристов.

Ресторан площадью 500 квадратных метров расположится на воде, удерживать на поверхности его будут элементы плавучести: специальные полые блоки. А чтобы «Причал» не сдвигался с места, строители используют якори. Попасть внутрь можно будет не только с суши, но и по воде. Конструкция предусматривает возможность пришвартоваться лодке или небольшому катеру.

Для судов сделают специальную площадку

— Больше 40 элементов плавучести расположены по краям. На полу по всей поверхности причала лежит сосновый настил, а по периметру мы установили железные перила, — говорит бизнесмен. — Получается, что все столики в ресторане будут на открытом воздухе, а от дождя их укроет купольная крыша, закрепленная на стальном каркасе.

Что касается среднего чека, организаторы уверяют, что он будет вполне доступным. Заведение не позиционирует себя как ресторан для богатых.

— Это место прежде всего для посетителей набережной, для тех, кто там гуляет. Мы просто постарались показать другой взгляд на отдых, взглянуть на это под другим углом, — уверяют создатели ресторана.

Даже сейчас с причала открывается красивый вид на Коммунальный мост

Организаторы также планируют сделать в заведении живую музыку — причем, каждый день. При этом местных артистов собираются привлекать по-минимуму, сделав акцент на иногородних и иностранных. Уже есть договоренности с DJ из Норвегии и Австралии.

Кстати, из-за особенностей ресторана его можно будет арендовать не только на месте, но и «с доставкой» — отбуксировать его к собственному причалу. Договариваться об этом нужно будет с администрацией заведения.

Вид сверху тоже располагает