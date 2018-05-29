Ещё
«Акцент на пермской кухне, но в новой интерпретации». Первый в Перми ресторан на воде откроется в июне
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

«Акцент на пермской кухне, но в новой интерпретации». Первый в Перми ресторан на воде откроется в июне 

59.ru 3 часа назад
Фото: 59.ru
На пермской набережной появится настоящий плавучий ресторан с залом для просмотра кино, гриль-зоной и даже площадкой для созерцания заката. Мы разыскали «Причал №5» — сейчас его собирают на судостроительном заводе, и узнали, как продвигается стройка, как будет работать заведение после открытия и когда оно уже состоится.
Основная часть работ закончена
Пока «Причал №5» — набор конструкций, который собирают на судостроительном заводе в Перми. Уже собрана площадка причала на понтонах. Она поделена на зоны кухни, удобств, зала на 100 мест. Отдельные зоны — для гриля и курения кальяна. На кухне сейчас ставят оборудование и проводят электричество.
На все деревянные поверхности наносится противопожарное покрытие
Организаторы обещают перевести плавучий ресторан к набережной не позднее 10 июня — ранее говорилась о конце мая. А уже в начале октября плавучий ресторан отправится на «зимовку».
Кухня в заведении будет полноценная, причем готовить блюда будут здесь же — никакого кейтеринга, говорят создатели ресторана. Для любителей мяса предусмотрена гриль-зона, готовить в ней будут на смокере — устройстве для жарки, горячего копчения и подогрева пищи на огне.
Здесь расположится кухня и гриль-зона
— Акцент будет на прикамскую кухню, но в новой интерпретации. Хочется не просто наворотить всяких трендов, а еще коснуться чего-то пермского, — рассказал 59.ru один из организаторов проекта. — Таким образом, в том числе, планируем привлечь туристов.
Ресторан площадью 500 квадратных метров расположится на воде, удерживать на поверхности его будут элементы плавучести: специальные полые блоки. А чтобы «Причал» не сдвигался с места, строители используют якори. Попасть внутрь можно будет не только с суши, но и по воде. Конструкция предусматривает возможность пришвартоваться лодке или небольшому катеру.
Для судов сделают специальную площадку
— Больше 40 элементов плавучести расположены по краям. На полу по всей поверхности причала лежит сосновый настил, а по периметру мы установили железные перила, — говорит бизнесмен. — Получается, что все столики в ресторане будут на открытом воздухе, а от дождя их укроет купольная крыша, закрепленная на стальном каркасе.
Что касается среднего чека, организаторы уверяют, что он будет вполне доступным. Заведение не позиционирует себя как ресторан для богатых.
— Это место прежде всего для посетителей набережной, для тех, кто там гуляет. Мы просто постарались показать другой взгляд на отдых, взглянуть на это под другим углом, — уверяют создатели ресторана.
Даже сейчас с причала открывается красивый вид на Коммунальный мост
Организаторы также планируют сделать в заведении живую музыку — причем, каждый день. При этом местных артистов собираются привлекать по-минимуму, сделав акцент на иногородних и иностранных. Уже есть договоренности с DJ из Норвегии и Австралии.
Кстати, из-за особенностей ресторана его можно будет арендовать не только на месте, но и «с доставкой» — отбуксировать его к собственному причалу. Договариваться об этом нужно будет с администрацией заведения.
Вид сверху тоже располагает
59.ru: последние новости
«Вредная привычка – девочка моя»: пермяк Владимир Селиванов снялся в клипе с участницей шоу «Холостяк» Новый сезон сериала «Реальные пацаны» стартует в марте Концерты, экскурсии и музеи, о которых вы не знали. Гид по бесплатным мероприятиям Музейной ночи-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней2
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Михаил Кононов: что случилось с Нестором Петровичем
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит3
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение