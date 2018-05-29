Рестораторы Italy Group и владельцы Smoke BBQ открывают пространство на Рубинштейна

В начале лета петербургские рестораторы выступят мощной коллаборацией: над совместным проектом работают холдинг Italy Group Тимура Дмитриева и Михаила Соколова и ресторанная группа Бурова и Коккова, создатели Smoke BBQ, «Трапписта», «Пивной карты» и других пабов, которая взяла себе имя Dreamteam. При поддержке ТЦ «Владимирский пассаж» они делают Locale — многосоставное начинание, которое реализуется в несколько этапов. Главных площадок три: ресторан с итальянской кухней, маленькая кофейня с баром и общественное пространство Mercato Locale на улице Рубинштейна.

В начале августа на месте ресторана «Биррерия» появится ресторан Osteria Locale — с понятной итальянской кухней и панорамным видом на Владимирский собор. Пасту и тесто для пиццы на кухне собираются готовить самостоятельно, концепт-шефом назначен Илья Бурнасов (Hitch, «Ателье. Tapas&Bar»). Затем запустят Bar Locale на первом этаже «Владимирского пассажа». Из микрокофейни всегда можно будет перехватить эспрессо или рюмку домашнего лимончелло, в небольшое меню войдут горячие сэндвичи и фокачча. Пространство Mercato Locale позади «Владимирского пассажа» находится на стадии утверждения — в самом начале июня будут известны все подробности обустройства зоны под открытым небом: есть версия, что это будет фудмаркет, где примут участие многие из лучших ресторанов Петербурга. Его планируют открыть в самом начале июня.

Алексей Буров, совладелец Dreamteam

Мы уверены, что этот проект вместе с Italy Group — настоящим амбассадором итальянской гастрономической культуры в России — будет одним из главных культурных событий в этом году. Более сложного начинания мы не задумывали. Про Mercato Locale мы будем готовы рассказать чуть позже — любое уличное мероприятие требует многочисленных согласований.»

Тимур Дмитриев, совладелец Italy Group

Dreamteam — один из самых ярких игроков в своем сегменте рынка, и нам нравится то, что делают ребята. У нас похожая философия — в работе мы так же фокусируемся на продукте и его вкусе. Наша задача была — обменяться наработанными компетенциями. Совместный проект — это отличный способ поучиться друг у друга, и от нашей коллаборации в конечном итоге выиграют все, в первую очередь, наши гости — настоящие и будущие. Пространство «Владимирского пассажа» большое, и я уверен совместными усилиями мы реализуем его потенциал, сделаем успешный и знаковый для города проект.»