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В Ижевске в ресторане отравились 11 человек
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В Ижевске в ресторане отравились 11 человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК Удмуртия
ИЖЕВСК, 30 мая. /ТАСС/. Одиннадцать человек, в том числе дети, отравились в ижевском ресторане «Династия», деятельность которого приостановлена по решению суда. Об этом в среду сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.
"Одиннадцать пострадавших посетителей, которые были госпитализированы, на сегодняшний день трое уже выписаны, всем оказана медицинская помощь", — сказала она.
Гузнищева уточнила, что все выписавшиеся — взрослые люди, в больницах продолжают находиться восемь человек — дети и взрослые. «Ситуация находится под контролем», — сказала она, уточнив, что больше за помощью к врачам никто из клиентов ресторана пока не обращался.
Ранее ТАСС сообщал, что 29 мая Октябрьский районный суд Ижевска приостановил на 30 суток деятельность ресторана «Династия», в котором отравились несколько человек. По данным республиканского Роспотребнадзора, в ресторане было организовано эпидемиологическое расследование, по результатам которого специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства.
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