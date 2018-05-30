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Похорошевшая Бондарчук пришла на модный ужин в нежном платье, а молодая мама Студилина — в смелом мини
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Похорошевшая Бондарчук пришла на модный ужин в нежном платье, а молодая мама Студилина — в смелом мини 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
28 мая в Москве прошел светский ужин дизайнера Виктории Газинской, где девушка презентовала звездным друзьям личное меню, посвященное инновационным Эд блюдам.
На мероприятии, прошедшем в Bistrot Берёзка, Виктория рассказала об уникальной эволюционной (или проще — эд) диете, которой она вдохновилась после общения с профессором интеграционной медицины Сонг Парком, а после предложила гостям вечера попробовать блюда, приготовленные по ее собственным Эд рецептам.
Звездные гости, среди которых были Светлана Бондарчук, Ольга Шелест, Эвелина Хромченко, Надежда Оболенцева, попробовали фирменные закуски в виде мини-бутербродов из льняных хлебцев, стеклянной лапши из батата и даже шотов с козьим кефиром.
Смотри больше фото со светского ужина в нашей галерее!
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Фото: пресс-служба
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